익산시, 28일까지 '농업인 교육' 수요 조사

농업인대학·새해실용교육 등 4개 분야 대상

전북 익산시가 오는 28일까지 농업인대학, 새해농업인실용교육, 품목교육, 정보화교육 등 4개 분야를 대상으로 농업인 교육 수요 조사를 진행한다.

2026년도 농업인 교육 수요조사 포스터. 익산시 제공

19일 시에 따르면 이번 조사는 빠르게 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 현장에서 필요한 교육 내용을 보다 정확히 파악하기 위해 마련됐다.

특히 품목별 기술 수요를 세밀하게 조사해 지역에서 많이 재배되는 작목과 최근 관심이 높아진 품목까지 폭넓게 반영할 방침이다.

조사는 익산시농업기술센터 누리집에서 게시된 빠른 응답, 이른바 큐알(QR) 코드를 통해 참여할 수 있다. 온라인으로 간편하게 의견 제출이 가능해 농업인의 참여 문턱을 낮췄다.

시는 조사 결과를 토대로 농업인대학은 실수요자 중심의 과정으로 재편하고, 품목교육은 신품목 발굴과 기존 작목 심화 등 2026년도 교육 방향을 구체화할 계획이다.





시 관계자는 "농업의 변화 속도가 매우 빨라지고 있어 현장에서 실제로 필요로 하는 교육을 정확히 찾는 것이 중요하다"며 "현장의 의견을 꼼꼼히 반영해 농업 경쟁력 향상에 도움이 되는 실질적인 교육을 준비하겠다"고 말했다.





