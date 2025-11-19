여수시, 2026년도 예산 1조 4,825억 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정기명 시장, 내년 8대 시정운영 방향 발표

섬박람회 성공 개최ㆍ민생경제 회복 등



정기명 여수시장은 지난 18일 제252회 시의회 본회의장에서 2026년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 내년도 시정 운영 방향을 밝혔다.

정 시장은 "2026여수세계섬박람회 성공 개최와 민생경제 회복, 문화·관광산업 재도약을 위해 총력을 다하겠다"며 "현재의 위기를 기회로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

여수시는 지난 18일 제252회 시의회 본회의장에서 2026년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 내년도 정 운영 방향을 밝혔다. 여수시 제공

정 시장은 올해 산업·고용위기 선제대응지역 지정, 보통교부세 추가 확보, 여수사랑상품권 역대 최대 규모 발행(1,355억), UN기후변화협약당사국총회 기후주간 국내 후보지 선정, 돌산 신복~우두 간 도로 확장 예타 선정, 무술목 관광단지 지정, 백리섬섬길 국가 관광도로 지정, 2030 자원회수시설 예타 면제 등 다양한 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이와 함께 '남해안 거점도시 미항 여수' 건설을 위해 ▲2026여수세계섬박람회 성공 개최 모든 행정역량 집중 ▲석유화학산업 구조조정의 충격을 최소화하고 산업구조 재편 뒷받침 ▲남해안 문화·관광의 거점도시로 도약 ▲기후위기에 선제적으로 대응하고 미래형 신산업 육성 ▲청년 활력 도시 조성 ▲복지안전망 강화 등 내년도 8대 시정운영 방향을 발표했다.

시는 이러한 역점시책들을 뒷받침하기 위해 내년도 예산안 규모는 1조 4,825억 원으로 올해 본예산보다 2억 원 증가했다. 이 가운데 일반회계 1조 3,555억 원, 특별회계 1,270억 원이 편성됐다.





정 시장은 "오늘이 행복하고 내일이 기대되는 여수를 위해 2,500여 공직자와 함께 혼신의 노력을 다하겠다"며 "시민 여러분과 시의회의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

