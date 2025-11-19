부산교육청·제주4·3평화재단, 역사·평화·인권교육 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교원 연수·학생 참여형 프로그램 공동 추진…교육 자원 공유

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 18일 제주4·3평화재단(이사장 김종민)과 '역사·평화·인권교육 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식은 교육청 회의실에서 진행됐다.

이번 협약으로 두 기관은 교원 연수, 교육자료 공동 개발, 학생 참여형 교육활동 운영 등 다양한 분야에서 협력한다. 인적·물적 자원을 공유하고 협력 네트워크를 구축해 학생들이 체험과 토론 중심 학습을 통해 평화와 인권 가치를 이해하도록 지원한다.

김석준 교육감은 "학생과 교사가 함께 참여하는 역사·평화·인권교육을 내실화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김종민 이사장은 "부산교육청과의 협력으로 4·3 정신과 평화·인권 가치를 미래세대에 전할 수 있는 기회"라며 전국적 확산을 기대했다.





두 기관은 앞으로 지속 가능한 역사·평화·인권교육 생태계 구축을 위해 교육 프로그램 개발과 운영을 공동 추진할 예정이다.

부산교육청이 제주4·3평화재단과 역사·평화·인권교육 업무협약을 체결하고 기념촬영하고 있다.

