UAE 간 김혜경 여사, 조수미 '그리운 금강산' 노래에 연신 눈물

윤슬기기자

입력2025.11.19 10:38

조수미 공연 중 김혜경 여사 눈물
선화예고 선후배 사이

이재명 대통령의 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문에 동행한 김혜경 여사가 성악가 조수미씨의 노래를 듣고 눈물을 흘리는 모습이 포착됐다. 김 여사와 조씨는 선화예고 선후배 사이로 알려졌다.


UAE 간 김혜경 여사, 조수미 '그리운 금강산' 노래에 연신 눈물 이재명 대통령 배우자 김혜경 여사가 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 대통령궁 '카스르 알 와탄'에서 열린 조수미씨의 축하공연에서 눈물을 흘리는 장면이 포착됐다. KBS 보도화면
18일(현지시간) UAE 대통령궁 '카스르 알 와탄'에서는 문화교류 행사 '문화, UAE와 한국을 잇다'가 열렸다.


이 행사에는 이 대통령 부부를 비롯해 UAE 주요 인사와 재계 인사, 현지 문화예술인, 한류 팬 등 300여명이 참석했다.


축하 공연에서 조씨는 분단의 아픔을 담은 가곡 '그리운 금강산', '아리아리랑' 등을 열창했다.


이 대통령은 눈을 감고 노래에 집중했고, 김 여사는 곡의 절정에서 끝내 눈물을 흘렸다. 김 여사는 감정이 북받친 듯 흐르는 눈물을 손으로 닦아냈다. 옆자리에 있던 현지 인사가 김 여사에게 휴지를 건네는 모습도 포착됐다. 공연이 끝나자 김 여사는 뜨거운 박수와 함께 환호를 보냈다.


UAE 간 김혜경 여사, 조수미 '그리운 금강산' 노래에 연신 눈물 조수미씨가 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 대통령궁 '카스르 알 와탄'에서 '그리운 금강산'을 열창하고 있다. KBS 보도 화면

공연이 마무리된 후 이 대통령 부부는 무대에 올라 출연진과 인사를 나눴다. 조씨는 이 대통령 부부와 대화를 나누던 중 참아왔던 눈물을 내비쳤다.


김 여사와 조씨는 선화예고 동문이다. 조씨가 2회, 김 여사가 6회 졸업생이다. 이에 김 여사는 조씨를 '선배'라고 부르는 것으로 알려졌다. 앞서 두 사람의 인연이 알려지며 화제를 모으기도 했다. 지난 7월 서울 용산 대통령실 파인그라스에서 열린 행사에서 조씨는 이 대통령에게 질문을 받자 "떨린다", "무슨 질문을 하실까"라며 긴장한 기색을 보였고, 왼편에 있던 김 여사에게 "손 좀 줘봐 봐"라고 말하며 서로 손을 맞잡는 장면이 포착됐다.


이 대통령은 성남시장 시절인 2017년 성남문화재단의 기획공연으로 조씨와 인연을 맺었다. 이 대통령은 2021년 자신의 인스타그램 게시물에 조씨가 댓글을 달자 "옆에 아내가 안부 인사 드린다고 전해 달란다"고 답글을 남기기도 했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
