강원도, 폐광지역 찾아가는 문화예술공연 '한 겨울밤의 꿈' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 폐광지역에 울려 퍼지는 겨울의 마법

폐광지역 4개 시군서 세계명작 연극 총 8회 무료 공연

청소년 정서 함양·지역 주민 문화예술 향유 기회 확대 기대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 문화 소외지역인 폐광지역 주민의 문화예술 향유 기회를 확대하고, 청소년 문화 격차를 해소하기 위해 2025년 폐광지역 찾아가는 문화예술공연 연극 '한 겨울밤의 꿈'을 폐광지역 4개 시군에서 총 8회 개최한다고 19일 밝혔다.

'한 겨울밤의 꿈' 포스터. 강원도 제공

AD

이번 공연은 세계 명작을 재해석한 가족 친화형 공연으로 초·중·고등학생에게 건전한 정서 함양의 기회를 제공하고 지역 주민들에게는 수준 높은 공연 예술을 무료로 향유할 수 있는 기회를 마련했다.

공연작 '한 겨울밤의 꿈'은 셰익스피어의 대표 희극 '한여름밤의 꿈'을 겨울 배경으로 재구성한 작품이다. 숲속 요정 세계와 인간 세계가 뒤섞이는 기적 같은 하룻밤을 통해 사랑, 오해, 화해, 인간의 본성을 재치 있게 풀어낸다.

특히 이번 공연은 제24회 백상예술대상 연극부문 신인연출상, 제26회 동아연극상 작품상·연출상, 제1회 대한민국연극대상 대상을 수상한 연극계의 거장 이병훈 연출이 맡아 작품의 완성도와 예술적 기대감을 더욱 높였다.

강원특별자치도는 이번 순회공연을 통해 폐광지역 청소년들에게 다양한 예술 체험 기회를 제공하고, 지역 주민들이 함께 즐길 수 있는 문화적 소통의 장을 확대할 것으로 기대하고 있다.

심원섭 미래산업국장은 "찾아가는 문화예술공연이 폐광지역 주민들의 문화적 접근성을 크게 높일 뿐 아니라 청소년들의 상상력과 정서 함양에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 간 문화 격차를 해소하고 문화 향유 기회를 확대할 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.





AD

공연은 오는 21일 태백문화예술회관 공연을 시작으로, 26일 정선아리랑센터, 12월 3일 영월문화예술회관, 12월 23일 삼척문화예술회관에서 순회공연한다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>