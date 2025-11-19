GS건설, '역삼센트럴자이' 12월 분양…일반분양 87가구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역삼센트럴자이 조감도. GS건설

AD

GS건설은 서울시 강남구 역삼동 '역삼센트럴자이'를 다음 달 분양할 예정이라고 19일 밝혔다.

해당 단지는 지하 3층에서 지상 17층, 4개동, 총 237가구 규모다. 이중 전용면적 59~122㎡ 87가구를 일반분양으로 공급한다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 59㎡ 10가구, 84㎡A 42가구, 84㎡B 13가구, 84㎡C 11가구, 84㎡D 5가구, 122㎡ 6가구다.

역삼센트럴자이는 강남 교통의 중심에 자리한 역세권 단지로 지하철 수인분당선 한티역과 2호선·수인분당선 환승역인 선릉역을 도보로 이용할 수 있다. 테헤란로, 강남대로, 남부순환로, 올림픽대로 등 주요 간선도로 접근도 용이하다. 단지가 위치한 강남구는 서울의 대표 업무지구여서 직주근접도 누릴 수 있다.

교육 환경도 우수하다. 단지 내 어린이집을 비롯해 반경 550m 내에 도곡초가 위치한다. 반경 1km 내에는 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중·고, 진선여중·고 등 강남 8학군을 누릴 수 있고, 대치동 학원가 역시 도보권이다.

쇼핑·문화시설이 도보권에 위치해 있으며 삼성서울병원, 강남세브란스병원과 같은 상급종합병원도 가깝다. 매봉산, 도곡근린공원, 양재천 등 녹지 및 수변 공간도 풍부하다.

역삼센트럴자이는 입주민의 주거 만족도를 극대화하기 위해 차별화된 상품을 도입했다. 야간 특화 설계를 도입했고 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했다.

단지 내 조경 공간에는 '중앙광장'을 비롯해 휴식을 즐길 수 있는 '리빙가든', 자녀들의 감성 발달과 모험심을 키워주는 테마형 놀이공간 '자이펀그라운드(어린이놀이터)' 등이 조성된다.





AD

커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 골프연습장과 피트니스, 작은도서관, 독서실, 코인세탁실 등이 들어선다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>