충남도, 고액·상습체납자 533명 명단 공개…총 체납액 217억

1년 이상·1000만원 이상 체납자 대상…"가택수색·강제 처분 등 강력 징수"

충남도가 1년 이상 세금 납부를 회피해 온 고액·상습체납자 533명의 신상 정보를 공개하며 강력한 체납 징수 의지를 천명했다. 총 체납액은 217억 원에 달한다.

도는 19일 지방세 및 지방행정제재·부과금을 상습적으로 체납한 고액·상습체납자 533명의 명단을 도 누리집과 지방세 통합시스템 '위택스'에 공개했다.

공개 대상은 ▲체납 발생 후 1년 이상 경과 ▲체납액 1000만 원 이상 기준을 충족한 지방세 또는 지방행정제재·부과금 체납자로, 지난 10월 지방세심의위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.

총 체납액은 217억 원으로 ▲지방세 체납자 416명 160억 원 ▲지방행정제재·부과금 체납자 117명 57억 원으로 집계됐다.

공개된 정보에는 체납자의 성명·상호, 나이, 직업, 주소, 체납액 등이 포함돼 있으며 도 누리집 '공고·고시'에서 확인할 수 있고, 위택스에서도 조회가 가능하다.





도 관계자는 "명단 공개 이후에도 가택수색, 강제 체납처분 등 강도 높은 징수 활동을 이어갈 계획"이라며 "납세 의식 제고와 조세 정의 실현을 위해 지속적으로 대응하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

