농협은행, 금융사 지배구조 평가 5년 연속 A등급

한국ESG기준원 '금융사 지배구조평가'

NH농협은행이 한국ESG기준원(KCGS)이 올해 금융회사 120개사(상장 54개사, 비상장 66개사)를 대상으로 실시한 '금융회사 지배구조평가'에서 5년 연속 A등급을 획득했다고 19일 밝혔다.

한국ESG기준원은 평가받는 기업의 지속가능 경영수준을 점검하고 개선하는 것을 목적으로, 매년 국내 상장기업의 환경, 사회, 지배구조 세 가지 부문을 평가해 등급을 공개하고 있으며, 비상장 금융회사에 대해서는 지배구조 부문만을 평가해 발표하고 있다.

농협은행은 최고의사결정기구인 이사회에 환경·사회·지배구조(ESG) 중대성을 토대로 ESG성과 및 전략을 보고하고 있으며, 이사회에서 검토한 내용을 ESG전략에 반영하고 있다. 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 통해 이사회 구성의 독립성 및 전문성, 감사위원회의 독립적인 역할, 기후리스크를 포함한 전반적인 리스크 관리체계, 윤리경영을 포함한 내부통제, 임직원 보수체계 등의 전반적인 이사회 운영현황 등을 상세하고 투명하게 공시하고 있으며, 이러한 노력이 5년 연속 A등급 성과로 이어졌다고 설명했다.





강태영 은행장은 "이번 평가결과는 NH농협은행이 투명하고 책임있는 지배구조를 운영해온 결과"라며 "지배구조뿐만 아니라, 환경 및 사회분야에서도 ESG경영을 투명하게 실천하여 지속적으로 고객과 지역사회로부터 신뢰받고 사랑받는 은행으로 자리매김하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

