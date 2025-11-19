저소득층 대학생에 장학금 전달한 iM금융

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM사회공헌재단 '푸른등대 기부장학금'

올해 7.2대 1 경쟁률

20명 장학생에 1인당 150만원 지급

iM금융지주 iM사회공헌재단이 18일 대구 동구 소재 한국장학재단에서 열린 '푸른등대 기부장학금 수여식'에서 대학생들에게 장학 증서를 수여하고, 원활한 운영을 위한 기부금을 전달했다.

한국장학재단에서 운영하는 '푸른등대 기부장학금'은 기부자의 뜻을 모아 다양한 분야의 저소득층 우수 대학생을 대상으로 학자금 지원을 통해 교육 지원의 다각화 및 우수 인재 양성에 이바지하는 기부장학금이다.

성태문 iM금융지주 그룹가치경영총괄 부사장(가운데)과 장학생들이 ‘푸른등대 기부장학금 수여식’에서 기념 촬영을 하고 있다. iM금융지주

AD

iM사회공헌재단은 2019년부터 지속해서 대학생들을 위한 기부장학금을 지원하고 있으며, 올해 7.2대 1의 경쟁률을 뚫고 총 20명의 장학생이 선발돼 1인당 150만 원의 장학금을 지급한다. 소속대학 인근 주거시설을 임차해 거주하는 대학생을 대상으로 고물가 시대에 상대적으로 부담이 큰 주거비를 지원했다.





AD

황병우 iM사회공헌재단 이사장은 "이번 장학금이 이름 그대로 미래세대를 이끌어 갈 대학생들이 본인의 학습 목표를 이루고 꿈을 실천할 수 있는 등대가 되길 기대한다"며 "앞으로도 청년들의 안정적인 정착을 돕고 실질적인 도움을 제공하는 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 사업을 적극 실천해 나가겠다"라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>