지재처, '韓-UAE' 지식재산 분야 협력 범위 확대

한국과 아랍에미리트연합국(UAE) 간 지식재산 분야 협력 범위가 확대된다.

지식재산처(지재처)는 18일(현지 시각) 아부다비 카스르 알 와탄 대통령궁에서 UAE 경제관광부와 '지식재산 분야 심화 협력에 관한 양해각서의 개정을 위한 약정'에 상호 합의했다고 19일 밝혔다.

약정은 2023년 1월 체결한 '한-UAE 간 지식재산 분야 심화 협력 MOU'를 확대·보완하는 것을 골자로 양국 정상이 임석한 자리에서 체결됐다. '한-UAE 정상회담'이 약정을 체결하는 계기가 됐다.

약정에 따라 양국은 ▲지식재산 행정 분야의 인공지능(AI) 기술 활용 ▲지식재산 거래 및 상용화 ▲위조 상품 단속과 법·제도 등을 활용한 지식재산 보호·집행 등을 협력 범위에 포함하게 된다.

김용선 지재처 처장은 약정 체결 후 두바이로 이동해 압둘라 빈 투크 알 마리 UAE 경제관광부 장관과 양자 회담도 가졌다.

양자 회담은 양 기관의 지식재산 정책 현황을 공유하고, 향후 중점 협력 방향을 논의하는 자리로 마련됐다.

특히 이 자리에서 양측은 AI, 지식재산 금융 등 상호 관심 있는 주제를 정기적으로 협의할 수 있는 '고위급 회의'를 정례화하는 데 합의하고 위조 상품 단속을 위한 AI 적용 기술에서도 상호 협력키로 했다.

김 처장은 "UAE와의 약정을 통해 중동 지역의 K-지식재산 수출 확대를 기대할 수 있게 됐다"며 "지재처는 중동 국가와의 지식재산 협력을 한층 강화해 현지에서 활동하는 한국 기업의 핵심기술 보호 강화와 기술거래 활성화를 동시에 이룰 수 있도록 하겠다"고 말했다.





한편 한-UAE 양국은 2010년 5월 '지식재산 분야 포괄 협력 MOU'를 시작으로 2014년 2월 '한-UAE 특허심사 대행 MOU', UAE 특허정보 시스템 구축 사업(2016년 2월~2019년 2월) 등을 통해 장기간 지식재산 분야에서 협력관계를 유지해 왔다.





