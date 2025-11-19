본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

핏투게더, 2025 MBN 서울마라톤 'AI 러닝 분석 코치' 서비스 성료

정진기자

입력2025.11.19 10:10

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

‘왜 기록이 정체될까?’에 대한 해답 제시… AI가 1:1 맞춤형 리포트로 '어떻게 더 잘 뛸지' 코칭

핏투게더, 2025 MBN 서울마라톤 'AI 러닝 분석 코치' 서비스 성료 핏투게더의 부스에서 참가자가 마라톤 중 기록된 자신의 러닝 데이터 리포트를 확인하고 있다.
AD

스포츠 AI 기술 기업 핏투게더(Fitogether)가 지난 16일 열린 '2025 MBN 서울마라톤'에서 대회 참가자들 대상으로 진행한 'AI 러닝 분석 코치' 서비스를 참가자들의 뜨거운 호응 속에 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.


이번 행사는 핏투게더가 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 '마라톤 경기력 향상을 위한 인포메틱스 서비스 기술개발' R&D 사업 지원을 통해 개발한 AI 러닝 분석 기술을 시장에 처음으로 선보이는 자리였다. 참가자들은 완주 직후 자신의 러닝을 정밀 분석한 리포트를 받아보고 큰 만족감을 나타냈다.


참가자들이 가장 놀라워한 지점은 기존 스마트 워치와의 명확한 차별점이었다. '얼마나' 달렸는지(결과)를 보여주는 스마트 워치와 달리 핏투게더의 AI 코치는 '왜' 그런 결과가 나왔는지(원인), '어떻게' 달려야 하는지(방법)를 제시했기 때문이다.


레이스를 마친 한 참가자는 "매번 가민 워치로 페이스와 거리만 확인했는데, 15km 지점부터 내 좌우 밸런스가 무너지고 상체가 흔들렸다는 데이터를 눈으로 직접 보니 정말 신기하다"며, "기록 정체의 원인을 막연하게 체력 탓으로만 돌렸는데, 정확한 원인을 알게 되어 놀랍다"고 소감을 전했다.

핏투게더, 2025 MBN 서울마라톤 'AI 러닝 분석 코치' 서비스 성료 'AI 러닝 분석 솔루션'을 제공하는 핏투게더의 EPTS 웨어러블 기기를 착용한 모습

핏투게더는 FIFA로부터 FPP(FIFA Preferred Provider, 우선 공급 업체)로 선정된 월드클래스 EPTS(전자 퍼포먼스 트래킹 시스템) 기술을 러닝 분석에 최적화했다. 이 시스템은 참가자의 레이스 전 구간에 걸쳐 ▲폼 안정성(Form Stability)(자세 유지) ▲내적 부하(Internal Load)(신체 피로도) ▲출력 효율(Performance Output)(에너지 효율)이라는 세 가지 핵심 지표를 통합 분석하여 러닝의 '질(Quality)'을 진단했다.


참가자들에게 모바일로 즉시 제공된 AI 기반 맞춤형 러닝 리포트는 '정성적(등급)' 진단과 '정량적(변화율)' 기준을 모두 포함했다. 특히 "후반부 상체 고정 훈련 필요", "케이던스 170 유지 노력" 등 구체적이고 실행 가능한 AI 피드백이 제공되어 "1:1 코칭을 받은 것 같다"는 평을 받았다. 참가자들은 분석 리포트 이미지를 자신의 SNS에 활발히 공유하며 특별한 경험을 나눴다.


지금 뜨는 뉴스

AD

핏투게더 윤진성 대표는 "참가자들이 '어떻게' 달려야 하는지에 대한 정보에 얼마나 목말라 있었는지 현장에서 뜨겁게 확인할 수 있었다"며, "단순히 '얼마나' 달렸는지 아는 것을 넘어 자신의 데이터를 기반으로 더 스마트하게 달리는 문화를 선도하게 되어 기쁘다. 이번 성공적인 경험을 발판으로 더 많은 러너들에게 보다 심층적인 분석을 제공하여 스마트 러닝의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 포부를 전했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기