與, 논란의 '당원 1인1표' 여론조사 시작…이틀 간 진행

황서율기자

입력2025.11.19 10:01

19~20일 당헌·당규 개정 관련 여론조사
권리당원 투표 반영 높여…대의원과 동일
논란에 전당원→의견 수렴 투표 공지 변경

더불어민주당이 '당원 1인1표' 시대를 위한 당헌·당규 개정안 관련 권리당원의 여론조사를 이틀 간 실시한다. 투표 대상 조건 관련 논란이 일자 민주당은 당초 '전당원 투표'로 적혔던 문구를 '의견 수렴 투표'로 변경한 바 있다.


정청래 더불어민주당 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.11.12 김현민 기자
19일 민주당은 대의원·권리당원의 투표반영 비율을 동일하게 하는 내용의 당헌·당규 개정안에 대한 권리당원의 의견 수렴 투표를 진행한다고 밝혔다. 투표는 이날 오전 9시부터 20일 오후 6시까지 이틀간 진행된다. 이는 정청래 민주당 당대표의 당대표 당시 경선 공약이었던 '당원 주권주의' 실행의 핵심 내용이다. 기존 당헌 제25조는 당대표·최고위원 선출시 대의원·권리당원의 투표 반영비율을 20대 1 미만으로 규정했지만, 이 조항을 삭제해 권리당원의 투표 영향력을 높였다.


기초·광역 비례대표 선출 방식도 변경해 지방선거에서의 권리당원 영향력도 높였다. 당헌 제94·95조 등에는 각급 상무위원이 순위를 선정하는 것으로 돼있지만 이를 개정해 권리당원 100% 투표로 순위를 정한다. 권리당원 100% 투표로 진행하는 예비경선 도입 조항을 신설해 경선후보자가 4인 이상인 경우 예비 경선을 시행할 수 있다.


당초 투표 공지 문구가 '당헌·당규 개정·신설을 위한 전당원 투표'로 명기되며 논란의 중심에 서기도 했다. 민주당 당헌·당규에 따르면 전당원 투표는 당직선거 및 공직선거 후보자 선출선거의 선거권과 피선거권 관련 권리당원 전원을 대상으로 한 투표를 말한다. 정 대표도 17일 최고위원회의에서 "19~20일 이틀간 1인1표 시대, 당원주권 정당에 대한 당원들의 의사를 묻는 역사적인 전당원 투표를 실시한다"고 밝힌 바 있다.


與, 논란의 '당원 1인1표' 여론조사 시작…이틀 간 진행

그러나 투표 참여 대상이 지난달 당비를 납부한 권리당원으로 명기되면서 당원들의 문제제기가 있었던 것으로 보인다. 민주당 당규에 따르면 권리당원의 선거권은 권리행사 시행일로부터 6개월 이전까지 입당한 권리당원 중 권리행사 시행일 전 12개월 이내에 6회 이상 당비를 납부한 권리당원에게만 부여된다. 친여 성향 커뮤니티에서는 투표 참여 자격에 대해 '6회 이상 (납부)가 포함돼야 하는 것이 아니냐', '한 달 (가입)도 포함된다는 말이냐'는 등의 반응을 보였다.


이언주 최고위원도 페이스북에서 "투표 자격을 불과 10월 한달 당비를 납부한 권리당원으로 한정한 것은 우려스러운 부분이 있다"며 "그동안 당무 관련 당원투표의 기준은 거의 대부분 6개월 이상 당비를 납부한 권리당원이었기에, 갑작스러운 기준 변경은 자칫 당 지도부에 대한 불신을 초래할 수도 있다"고 지적한 바 있다. 이후 민주당은 공지 문구를 '당헌·당규 개정 및 신설을 위한 권리당원 의견 수렴 투표'로 수정해 업로드했다.


조승래 사무총장도 전날 자신의 페이스북에 "오해가 생긴 부분에 대해 당원들께 죄송하다는 말씀을 드린다"고 사과했다. 정 대표는 논란 이후 공식 석상에서 관련 논란에 대해 따로 해명하지 않고 "164만명 정도 되는 당원들에게 당헌·당규 개정안을 찬성하는지 의사를 물어 참고하겠다"며 "당원들의 의사를 충분히 반영하도록 하겠다"고 강조했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
