NHN KCP-JP모간, 로레알코리아 결제서비스사 선정

NHN-JP모간 합작 서비스 도입…"글로벌사와 시너지"

종합결제기업 NHN KCP는 글로벌 금융 서비스 기업 JP모간과 함께 글로벌 뷰티 기업 로레알코리아 국내 결제 서비스사로 선정됐다고 19일 밝혔다.

NHN KCP와 JP모간 기업자금관리부는 양사 합작 전자결제서비스로 로레알코리아 국내 전자지급결제대행(PG) 계약을 이날 체결했다.

로레알코리아는 랑콤, 키엘, 입생로랑 뷰티, 프라다 뷰티, 비오템 등 브랜드를 보유한 세계 최대 뷰티 기업 로레알그룹 한국 지사다.

양사는 계약에 따라 로레알코리아 산하 주요 뷰티 브랜드 국내 온라인 스토어 결제 서비스, NHN KCP는 오프라인 스토어 결제 서비스를 제공하게 된다.

이 중 랑콤, 키엘, 입생로랑 뷰티 등 로레알 3개 대표 브랜드 국내 온라인 결제 서비스는 양사 합작 전자결제서비스를 통해 제공된다. 결제 모듈은 양사가 공동 개발·구축했다.

지난해 NHN KCP는 JP모간 기업자금관리부의 국내 첫 PSP(전자결제서비스 제공) 파트너로 선정됐다. 양사는 한국과 글로벌 가맹점 간 결제망을 구축하고 전자결제 인프라를 확장하기 위해 협력 중이다.

로레알 산하 프라다 뷰티가 지난 1월 국내 첫 부티크 매장인 프라다 뷰티 성수를 오픈하는 과정에서 NHN KCP의 오프라인 결제 인프라가 도입하기도 했다.

양사는 신용카드, 간편결제 등 다양한 결제수단을 제공하며 로레알코리아 브랜드에 특화된 결제 환경을 구현할 방침이다. 로레알코리아와 협업해 로레알코리아 국내 결제 인프라를 늘려나갈 예정이다.

노재욱 NHN KCP PG사업부 전무이사는 "로레알코리아 및 다양한 글로벌 기업들에 고도화된 결제 인프라를 제공하고 브랜드 성장을 뒷받침하는 전략적 파트너로 자리매김할 것"이라며 "소비자에겐 더욱 편리한 결제 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





박동우 한국 JP모간 기업자금관리부 부문대표는 ""양사는 신뢰할 수 있고 안전한 결제 플랫폼을 활용해 글로벌 기업 성장을 지원해 나갈 것"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

