화해글로벌, '2025 하반기 화해 어워드' 수상 제품 발표

총 647개 제품 선정

화해글로벌은 '2025 하반기 화해 어워드'를 개최하고 '넥스트 뷰티', '라이징 트렌드' 등을 포함한 7개 어워드 부문의 수상 제품을 19일 발표했다.

'화해 어워드'는 41만여개 제품과 970만건 이상의 소비자 리뷰·평점 데이터를 기반으로 우수 제품을 선정하는 K뷰티 시상식이다.

화해글로벌은 '2025 하반기 화해 어워드'를 개최하고 수상 제품을 발표했다. 화해글로벌

이번 어워드는 5월부터 10월까지 집계된 데이터를 반영한 ▲베스트 신제품 ▲효능·효과 ▲비건 ▲넥스트 뷰티 ▲라이징 트렌드와, 연간 꾸준한 사랑을 받은 제품을 선정하는 ▲명예의 전당 ▲뷰티 어워드 총 7개 부문에서 진행됐으며 647개 제품이 수상의 영예를 안았다.

명예의 전당에는 화해에서 누적 3회 이상 1위를 차지한 달바 '화이트 트러플 퍼스트 스프레이 세럼', 메디필 '레드 락토 콜라겐 랩핑 마스크' 등 8개 제품이 이름을 올렸다. 뷰티 어워드에는 아누아 'PDRN 히알루론산 캡슐 100 세럼'를 비롯한 다양한 카테고리에서 우수한 제품력을 인정받은 414개 제품이 선정됐다.

베스트 신제품 어워드에는 보나메두사 '오렌지 스킨 딜리트(오리지널)' 등 55개 제품, 효능·효과 어워드에는 101개 제품, 비건 어워드에는 9개 제품이 수상 명단에 올랐다. 넥스트 뷰티 어워드에는 40개 제품, 라이징 트렌드 어워드에는 20개 제품이 이름을 빛냈다.





화해글로벌 관계자는 "화해가 보유한 방대한 사용자 리뷰 및 데이터 분석 기능을 기반으로 여러 카테고리의 우수 제품을 선정했다"며 "앞으로도 잠재력이 큰 브랜드를 발굴해 K뷰티 시장에 새로운 성공 사례가 나올 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





