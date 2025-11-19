10월 배달 앱서 2.7조원 결제…2년 연속 성장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

와이즈앱, 배달 앱 4사 합산 결제추정금액 발표

2조7100억원 기록

실시간 앱·결제 데이터 분석 솔루션 와이즈앱은 주요 배달 앱인 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요의 합산 결제추정금액을 조사해 발표했다고 19일 밝혔다.

AD

와이즈앱이 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 소액결제로 결제한 금액을 표본 조사한 결과, 올해 10월 주요 배달 앱 4사의 합산 결제추정금액은 2조7100억원으로 나타났다. 이는 전년 동월 2조400억원 대비 33% 증가한 수치다. 최근 2년간 꾸준한 성장세를 이어온 것으로 조사됐다.

지난 1월부터 10월까지 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 등 주요 배달 앱에서 가장 많이 결제한 연령대는 30대로, 배달 앱 합산 결제추정금액의 35%를 차지한 것으로 나타났다. 이어 40대(27%), 20대(21%), 50대(13%), 60세 이상(4%) 순이었다.





AD

이번 조사는 와이즈앱이 해당 서비스에서 결제한 금액을 추정한 것으로 소비자의 결제 내역을 기준으로 했다. 법인카드, 법인계좌이체, 기업 간 거래, 간편결제로 결제한 금액은 포함되지 않았다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>