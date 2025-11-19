본문 바로가기
보령 섬이 예술이 된다…2027년 '섬비엔날레' 개막

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.19 09:42

2027년 첫 국제행사 준비 박차…원산도·고대도, 글로벌 아트 아일랜드로 변신

충남 보령의 섬들이 세계 현대미술을 담는 글로벌 예술 무대로 거듭난다.


개막 500일을 남긴 '섬비엔날레'가 조직 체계를 새롭게 정비하고 전시 기본계획을 확정하며 본격적인 준비에 들어갔다.


19일 섬비엔날레 조직위원회에 따르면 제1회 비엔날레는 오는 2027년 4월 3일부터 5월 30일까지 두 달간 원산도와 고대도 일원에서 열린다.


또 2029년 3개 섬, 2031년 4개 섬으로 확장하고, 2033년에는 원산도·고대도·삽시도·장고도·효자도 등 5개 섬 전체에서 치르는 초대형 국제 행사로 키울 계획이다.


이를 위해 조직위는 최근 민간조직위원장에 송상호 경희대 명예교수, 예술감독에 김성연 전 부산비엔날레 집행위원장, 사무총장에 고효열 전 도의회 사무처장을 선임했다.


아울러 섬의 생태·지리·공간·문화를 동시대 예술로 확장하는 전시 방향도 마련했다.


참가 작가는 24개국 70여 명 규모다. 섬의 생태성과 지역성, 공간의 고유성을 작품에 담아낸 조각·설치·미디어아트 작품들이 원산도와 고대도 전역에서 전시되며, 자연과 예술이 공존하는 '아트 아일랜드'의 면모를 보여줄 전망이다.


비엔날레의 주전시장 역할을 하는 '섬문화예술플랫폼'은 원산도에 총 300억 원을 투입해 조성된다. 9886㎡ 부지에 연면적 3989㎡ 규모로 건립되며, 2027년 개막에 맞춰 문을 열어 국내외 대표 작가들의 주요 작품을 전시하는 핵심 인프라가 된다.


전시장 주변 해안도로에는 야외 조각과 설치 작품을 배치해 자연광 아래 감상하는 '열린 미술관'이 구현된다.


원산도 선촌항과 점촌마을의 빈집·창고·카페 등은 장소 특정적 작품 전시장으로 탈바꿈하고, 고대도 역시 항구·해안도로를 중심으로 조각·설치 작품이 배치돼 섬 전체가 하나의 거대 예술 공간이 된다.


이밖에도 비엔날레 기간에는 사운드·퍼포먼스 아트, 국제 세미나, 작가와의 대화 등 다양한 프로그램이 운영된다.


아트 투어와 아트 캠핑 등 체험형 관광 콘텐츠도 선보여 보령의 섬을 '머무르는 전시 공간'으로 발전시킨다는 계획이다.


김태흠 도지사는 "2027년 첫 회에는 전체 계획의 20~30%를 구현하고, 지속 가능한 세계적 예술행사로 키우겠다"고 밝혔다.


김동일 보령시장은 "매 비엔날레마다 글로벌 작품을 새롭게 설치해 세계인이 찾는 예술의 섬으로 만들겠다"며 해양관광 도약을 약속했다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
