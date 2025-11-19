코스피, 외국인 매도세에 밀려 장중 3900선 깨져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 지수가 장중 3900선이 무너진 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.11.19 윤동주 기자

코스피가 외국인의 거센 매도세에 밀려 장중 3900선을 내줬다.

19일 오전 9시32분 기준 코스피는 전일 대비 1.99% 하락한 3874.38에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 1536억원, 3098억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 4593억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 기관이 672억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 72억원, 49억원을 순매도하고 있다. 프로그램매매는 차익거래에서 1197억원의 순매수가, 비차익거래에서 2664억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 대부분의 업종이 하락세다. 전기가스 업종이 4.62% 빠졌고 전기전자 －3.03%, 기계장비 －2.84%, 운송장비 －2.69%, 제조 －2.55%, 의료정밀 －2.38%, IT서비스 －1.79%, 건설 －1.72%, 일반서비스 －1.57%, 증권 －1.58%, 오락문화 －1.42%, 금융 －1.27%, 제약 －1.06%, 화학 －0.97%, 유통 －0.99%, 보험 －0.63% 등이 하락세다. 반면 통신업종과 운송창고는 강보합권에서 움직이고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 하락세다. 삼성전자가 2.81% 약세고 SK하이닉스 －3.77%, LG에너지솔루션 －3.05%, 현대차 －0.57%, HD현대중공업 －6.14%, 두산에너빌리티 －3.32%, KB금융 －1.06%, 한화에어로스페이스 －3.37%, 셀트리온 －1.85%, NAVER －2.21%, 한화오션 －4.77% 등이 약세다. 반면 기아는 강보합세를 보이고 있다.

코스닥지수도 약세를 보이고 있다. 같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 2.72% 하락한 854.81에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 개인이 각각 277억원, 452억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 730억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 약세다. 알테오젠이 4.65% 빠졌고 에코프로비엠 －3.79%, 에코프로 －2.82%, 에이비엘바이오 －5.4%, 펩트론 －3.69%, 리가켐바이오 －5.04%, HLB －3.05%, 삼천당제약 －3.6%, 파마리서치 －2.0%, 코오롱티슈진 －5.28%, 리노공업 －3.87% 등이 약세다. 반면 레인보우로보틱스는 강보합세를 보이고 있다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.1원 오른 1464.0원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

