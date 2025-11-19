현대해상, 간병 2종 배타적사용권 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재택간병인지원·프리미엄간병서비스

퇴원 후 집에서 안정적으로 서비스받는다

현대해상은 '마음을더하는케어간병인보험'의 재택간병인지원 담보, 프리미엄 간병 서비스 6개월 배타적사용권을 획득했다고 19일 밝혔다.

신상품 마음을더하는케어간병인보험은 고령화로 느는 간병 수요에 대응해 병원은 물론 재택 치료 상황에서도 연속적인 간병인 지원을 보장하는 상품이다.

한 달간 1만건 이상 팔릴 정도로 고객에게 높은 관심을 받고 있다.

재택간병인지원 담보는 고객이 퇴원 후 자택 등 의료기관 외 장소에서 실질적인 재택 간병이 필요한 경우 간병인을 보내는 서비스다.

기존 간병인보험이 입원 시에만 간병인을 보냈다면 이 담보는 퇴원 후 집에서도 안정적으로 간병 지원을 받도록 설계한 것이 특징이다.

프리미엄 간병 서비스는 전문 간병인 플랫폼을 통해 요양보호사 자격을 갖춘 간병인을 보내준다. 모바일 애플리케이션을 통해 간병 일정을 관리하고 간병 보고서를 볼 수 있다. 간병인 서비스 이용 접근성과 활용성을 높였다.





현대해상 관계자는 "이번 배타적사용권 획득 담보는 퇴원 후 간병 공백 해소와 질 높은 간병서비스 제공으로 회사의 고객 중심 노력을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 고객에게 도움이 되는 보장과 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

