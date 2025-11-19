농협은행, 금융권 최초 '마이데이터 대면 서비스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출시 기념 5416명 대상 경품 이벤트 진행

NH농협은행이 금융권 최초로 마이데이터 대면 서비스를 출시하고, 고객 대상 오픈 기념 이벤트를 함께 진행한다고 19일 밝혔다.

기존 마이데이터 서비스는 NH올원뱅크와 NH스마트뱅킹 등 비대면 채널 중심으로 제공됐으나 이번 서비스 출시로 전국 영업점에서도 여러 금융사의 계좌 현황을 한 번에 조회하고, 이를 기반으로 종합자산관리 상담까지 받을 수 있게 되어 고객의 접근성과 편의성이 한층 높아졌다.

신규 특화 서비스인 '내 자산 안심 알림서비스'도 함께 선보인다. 고객이 보유한 여러 금융사의 자산 변동 상황을 문자와 카카오톡 알림을 통해 정기적으로 안내해 금융사고에 대한 우려를 줄이고 자산관리의 안정성을 강화하게 됐다고 농협은행은 설명했다.

서비스 출시를 기념해 19일부터 12월10일까지 이벤트를 진행한다. 타 금융기관 자산을 연결하고 '내자산 안심 알림서비스'에 가입한 고객 중 총 5416명을 추첨해 골드바 5돈(1명), 골드바 1돈(5명), 골드바 0.5돈(10명), NH포인트 3만원(400명), 스타벅스 아메리카노 쿠폰(5000명)을 제공한다.





농협은행 관계자는 "모바일 환경에 익숙하지 않은 고객들도 영업점에서 마이데이터 서비스를 손쉽게 이용할 수 있도록 함으로써, 디지털 소외계층을 위한 포용금융 실현에 한 걸음 다가서겠다"고 말했다.





