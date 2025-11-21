본문 바로가기
WMC-ONSE 그룹 탄생…핀테크·교육·ESG 아우르는 차세대 글로벌 프로젝트 시동

정진기자

입력2025.11.21 09:00

세계다문화공동체(WMC)가 한국의 ICT 선도기업 온세(ONSE)을 인수합병하며 WMC ONSE 그룹을 공식 출범했다. 전 세계 200여 개 국가에 글로벌 네트워크를 구축해온 WMC는 이번 합병을 계기로 핀테크, 교육, 문화, ESG 등 인류적 가치를 포괄하는 차세대 혁신 프로젝트를 본격 추진한다. 업계에서는 이번 합병이 세계 디지털 경제 질서에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 평가하고 있다.


WMC는 40년 역사를 가진 국제 다문화 협력 기구로, 각국의 분야별 리더들과 협력하며 초국가적 리더십을 구축해 왔다. 국가와 민족을 넘어 세계다문화공동체를 연결하는 신뢰의 네트워크를 형성한 것이 특징이다. 여기에 온세의 ICT 기술력이 결합하면서 시너지가 극대화될 전망이다. 온세는 이동통신, 모바일 블록체인, 글로벌 결제 인프라 등 ICT 전 분야에서 기술력을 인정받아 왔으며, 한국과 미국을 포함한 다양한 국가에서 특허를 취득하고 전 세계 160개국에 PCT 등록을 완료했다. 전문가들은 "한국의 ICT 기술이 국제 금융·통신 분야에서 새로운 기준을 제시하고 있다"고 분석했다.


WMC ONSE는 다문화 공동체의 경제적 자립과 포용적 성장을 목표로 여러 혁신 프로젝트를 추진한다. 다문화 교육과 문화 교류를 위한 플랫폼 구축, 인공지능 기반 통번역 시스템 개발, ESG 가치와 연결된 지속가능 디지털 자산 프로젝트, 전 세계를 연결하는 글로벌 슈퍼앱 중심의 통신·데이터 허브 구축 등이 대표적이다. 이는 단순한 기술 협업을 넘어 다문화 공동체의 지속가능한 성장을 지원하는 인류적 가치 중심의 변화로 이어질 것으로 전망된다.


전문가들은 이번 인수합병이 "WMC ONSE 그룹의 글로벌 위상을 한층 강화하고, 한국의 AI와 ICT가 글로벌 혁신의 중심축으로 자리매김했음을 보여준다"고 평가했다. 또한 "다문화 사회의 경제적 자립을 촉진하고 세계 디지털 경제 질서를 재편할 전례 없는 글로벌 혁신 모델"이라며 그 파급력을 주목하고 있다.


이번 WMC의 온세 합병은 세계 디지털 산업과 글로벌 마케팅 분야에서 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

