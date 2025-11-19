한화시스템, 글로벌 ESG 평가 'AAA'…국내 방산업계 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후·안전 대응 R&D 확대, 협력사 상생강화

한화시스템이 국내 방산기업 가운데 처음으로 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 최고등급 'AAA'를 받았다.

한화시스템은 19일 글로벌 ESG 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 최고 등급인 'AAA'를 획득했다고 밝혔다. MSCI는 전 세계 약 8500개 상장사를 대상으로 지속가능경영 수준과 비재무 리스크 관리 역량을 평가해 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여한다.

AD

한화시스템이 받은 AAA는 전 세계 우주항공·방산 부문 평가 대상 기업 가운데 상위 7%만 오를 수 있는 최상위 등급이다. 국내 방산기업이 AAA를 획득한 것은 이번이 처음이다.

한화시스템이 최고 등급을 받은 배경에는 ▲기후변화·자연재해 대응 기술 확보를 위한 연구개발 투자 확대 ▲협력사와의 상생 생태계 구축을 위한 교육·지원 프로그램 ▲임직원 역량 강화와 조직문화 혁신 등 선제적인 ESG 경영이 자리한 것으로 평가된다.

한화시스템은 매년 약 100개 협력사와 두 차례 '상생협력 실무자 간담회'를 운영하고 있다. ESG 활동이 우수한 협력사 임직원에게 포상금을 지급하는 등 상생 경영 강화에도 힘을 쏟고 있다. 한화시스템 관계자는 "앞으로도 글로벌 수준의 지속가능경영 체계를 강화해 책임 있는 첨단 방산·우주기업으로 성장하겠다"고 말했다.





AD

한편 한화시스템은 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가에서도 5년 연속 통합 A등급을 유지하고 있다. 지난 1월에는 국내 방산기업 중 유일하게 '다우존스 지속가능경영지수(DJSI) Korea'에 신규 편입됐다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>