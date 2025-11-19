대전시, 꿈씨 패밀리 활용 '2025 대한민국 지방시대 엑스포' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'꿈의 도시 원더랜드 대전'주제로 6대 전략산업 소개

대전관 조감도(사진=대전시 제공)

대전시가 19일부터 21일까지 울산광역시 울산전시컨벤션센터에서 개최되는 '2025 대한민국 지방시대 엑스포'에 참가해 꿈씨 패밀리를 활용한 6대 전략산업을 소개한다.

이번 지방시대 엑스포는 2022년 '균형발전 박람회'와 '지방자치 박람회'를 통합한 후, 4번째로 개최다. 2023년에는 대전에서 개최됐었다.

대전시는 이번 전시관 주제를 '꿈의 도시 원더랜드 대전'으로 정하고 꿈씨패밀리 캐릭터를 활용, 6대 전략산업과 대전 0시 축제 등을 소개해 대전이 재미가 넘치는 과학의 도시라는 메시지를 전달할 예정이다.

한편, 엑스포 전시장 내 기본사회관에서는 대전시 사업 2개가 우수사례로 선정돼 전시될 예정이다. 우수 사례는 ▲장애인복지과가 추진한 돌봄 분야 '행정망 기반' 발달장애인 복지 사각지대 전수조사와 ▲동구 미래교육과가 추진한 교육 분야 느린 학습자(경계성 지능인) 성장지원 등이다.

또 행사 기간인 20일 오후에 열리는 2025 지역 균형발전 사업 우수사례 시상식에서는 대전시가 기관 표창을 받을 예정이다. 우수 사례 사업은 복지정책과에서 추진한 '마을이 돌보고, 시술이 함께하는 고독사 예방 선도도시 대전'이다.





전재현 행정자치국장은 "지방시대 엑스포를 통해 대전이 과학과 축제 등으로 즐거움이 가득한 도시라는 이미지를 전국에 인식시킬 것"이라며 시민들의 관심과 성원을 당부했다.





