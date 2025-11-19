동아제약, 고기 좋아하는 한국인 위한 맞춤 효소 '육식파 키위효소' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아제약은 '육식파 키위효소'를 CU편의점을 통해 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 신제품은 고기 위주의 식사를 즐기는 소비자들을 위해 단백질 분해 효소를 강화한 제품으로, 과식하거나 기름진 음식을 섭취한 뒤 간편하게 한 포로 상쾌함을 더할 수 있도록 개발됐다.

동아제약의 '육식파 키위효소' 제품. 동아제약

'육식파 키위효소'는 키위의 단백질 분해 효소 '액티니딘'에 주목해 개발된 제품으로, 키위는 비타민C와 식이섬유가 풍부한 슈퍼푸드로 알려져 있으며 예로부터 고기를 부드럽게 하는 연육 작용에도 활용되어 왔다.

제품에는 뉴질랜드산 그린키위를 동결건조해 만든 원료 '악타진'이 함유돼 있으며, 악타진은 장 운동을 부드럽게 도와줄 뿐만 아니라, 단백질 분해 효소 액티니딘을 풍부하게 포함하고 있다.

여기에 단백질 분해 효능을 검증 받은 파인애플 유래 효소 '브로멜라인'까지 더해졌다.

브랜드명 '육식파'는 고기 위주의 식사(육식)와 '갈래 파(派)', '깨트릴 파(破)'의 중의적 의미를 담아, '육식파를 위한 육식타파 제품'이라는 재치 있는 컨셉을 표현했다.

육식파 키위효소는 물 없이도 간편하게 섭취할 수 있는 상큼한 키위맛 분말형 제품으로, 고기 등 기름진 종류의 식사 후 상쾌하고 깔끔한 마무리를 느낄 수 있다.

동아제약 관계자는 "단백질 분해 효소의 기능에 집중해 육류 섭취가 많은 현대인에게 적합한 제품을 선보이게 됐다"며 "상큼한 키위맛과 물 없이도 입 안에서 녹는 간편한 섭취성으로 소비자들이 즐겁게 건강을 챙길 수 있기를 기대한다"고 말했다.





한편, 육식파 키위효소는 CU편의점에서 출시 기념 1+1 프로모션으로 만나볼 수 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

