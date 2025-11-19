美네바다 사절단, BBQ 청계광장점 방문해 치맥 즐겼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 일정 속 K-치킨 맛보기 위해 방문

제너시스BBQ 그룹은 프리미엄 플래그십 매장 'BBQ 빌리지 청계광장점'에 미국 네바다 주지사실 산하 경제개발국(GOED, Governor's Office of Economic Development) 투자사절단이 방문했다고 19일 밝혔다.

지난 14일부터 투자사절단은 리튬·배터리 공급망, 청정에너지 기술, 반도체 산업, 엔터테인먼트 및 문화 교류 등 산업 협력 및 투자 유치를 위해 방한 중이며, 톰 번스(Tom Burns) 경제개발국 총괄이사 등 고위 관계자 10여 명이 BBQ 청계광장점을 찾았다.

톰 번스(Tom Burns) 경제개발국 총괄이사 등 고위 관계자 10여 명이 BBQ 청계광장점을 찾은 모습. BBQ

이날 ▲황금올리브치킨 ▲양념치킨 ▲빠리치킨 ▲빠더스치킨 ▲뿜치킹 ▲자메이카소떡만나 치킨 등 다양한 치킨과 ▲뿜치킹 콘립 ▲모둠볼 등 인기 사이드 메뉴와 BBQ 수제맥주로 '치맥'을 즐겼다.

BBQ의 시그니처 메뉴 황금올리브치킨과 빠리치킨을 맛본 톰 번스 네바다 주지사 경제개발국 총괄이사는 "라스베이거스에 운영 중인 BBQ 매장의 위치를 알려달라"며 "네바다주로 돌아가면 가족들과 오늘 먹은 '판타스틱'한 K-치킨의 맛을 알려주고 싶다"고 말했다.

네바다주는 미국 서부 관광·레저·MICE 산업(회의·포상관광·국제회의·전시·박람회 등 대규모 비즈니스 이벤트 산업 전체 말함)의 핵심 지역으로, 전체 인구의 70% 이상이 클라크 카운티에 집중돼 있다. 특히 라스베이거스는 카지노·호텔·리조트·전시 산업을 기반으로 카운티 경제를 이끄는 중심 도시다.

BBQ는 미국 캘리포니아, 뉴욕, 뉴저지, 텍사스, 하와이 등 미국 33개주에서 매장을 운영하고 있으며 네바다 라스베이거스 지역에는 2020년 첫 진출하는 등 'K-치킨'의 입지를 넓혀가고 있다.





BBQ 관계자는 "주요한 일정을 소화하는 대표단이 K-치킨을 맛보기 위해 매장을 방문했다는 것이 의미가 크다"며 "이번 방문을 계기로 미국 서부 지역과 네바다주에서 K-치킨의 경쟁력을 더욱 강화하고 글로벌 파트너십도 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

