애터미, ESG 성과로 지역사회공헌 인증 획득

직판업계 최초 공식 인정…지속가능 경영·사회공헌 활동 성과 대외적 입증



애터미 본사 전경

애터미가 직접판매 업계 최초로 '지역사회공헌 인정기업'에 선정되며 ESG 경영의 실질적 성과를 다시 한 번 확인받았다.

애터미는 지난 17일 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '지역사회공헌 인정제'에서 2025년 지역사회공헌 인정기업으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

'지역사회공헌 인정제'는 지역사회 공헌활동을 수행한 기업과 기관의 공로를 공식 평가해 인증하는 제도로, ▲ESG 경영 실천 수준 ▲비영리단체와의 파트너십 ▲사회공헌 활동의 실질적 성과 등을 심사해 선정한다.

지난 2024년 기준 중앙공공기관 177개소, 지방공공기관 138개소, 민간기업 140개소 등 총 626개 기관이 지역사회공헌 인증기관에 이름을 올린 가운데, 애터미는 직접판매 업계 최초로 인증을 획득했다.

사회적 책임 경영을 실천하는 대표 기업으로서의 위상을 다시 증명한 것이다.

애터미는 창립 이후 국내외에서 교육·의료·생활안정 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 왔다.

애터미는 글로벌 교육 및 인재양성 프로그램, 재난·위기 지역 긴급지원, 취약계층 아동·청소년 지원 등 체계적이고 지속적인 활동이 이번 평가에서 높은 점수를 받았다.

또 2023년 '지속가능경영유공 정부포상'에서 산업통상자원부 장관상(종합 ESG 부문)을 수상하는 등 ESG 기반을 강화해 왔다.

이번 지역사회공헌 인정기업 선정은 그간의 ESG 성과를 대외적으로 공식 인정받은 것이다.

애터미 관계자는 "지역사회 발전과 사회적 가치 실현을 위해 꾸준히 추진해 온 노력들이 공식적으로 인정받아 의미가 크다"며 "앞으로도 임직원·파트너사와 함께 지역사회와의 동반 성장을 위한 ESG 경영을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





애터미는 이번 인증을 계기로 사회공헌 프로그램을 확대하고 글로벌 기업으로서 책임 있는 ESG 경영 실천을 지속 강화할 계획이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

