한미반도체 HBM TC 본더, 2025년 세계일류상품 선정

박형수기자

입력2025.11.19 09:03

한미반도체는 인공지능(AI) 반도체 핵심 장비인 고대역폭메모리(HBM) 생산용 'TC 본더'가 산업통상부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 '2025년 세계일류상품'에 선정됐다고 19일 밝혔다. 한미반도체 TC 본더는 HBM 생산용 TC 본더 세계 시장 점유율 1위 장비임을 공식적으로 입증했다.


세계일류상품 인증서 수여식은 전날 오후 2시 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열렸다. 산업통상부는 2001년부터 세계일류상품을 선정하고 있다. 세계시장 점유율 5위 이내이면서 5% 이상의 점유율을 차지해야 한다. 수출규모가 연간 500만 달러 이상이며, 국내 동종상품 전체 수출액의 30% 이상을 차지하는 제품 중에서 엄격한 기술력과 품질 평가를 거쳐 선정한다.


TC본더는 AI 반도체용 HBM을 제조하는데 필요한 핵심 장비다. 한미반도체는 2017년 세계 최초로 'TSV 듀얼 스태킹 TC 본더'를 출시하며 HBM TC 본더 시장을 선도해왔다. NCF(Non-Conductive Film) 타입과 MR-MUF(Mass Reflow-Molded Underfill) 타입 등 모든 HBM 생산용 TC 본딩 기술을 보유하고 있다. 2002년부터 HBM 장비 관련 130건의 특허를 출원하며 기술 경쟁력을 확보했다.


한미반도체는 글로벌 HBM TC 본더 시장에서 독보적인 1위를 기록했다. 양산용 HBM3E 시장에서 90%의 압도적인 점유율을 보유하고 있다. 올해 HBM4용 장비 'TC 본더 4'의 대량 생산 체제를 선도적으로 갖췄으며, 내년 말에는 차세대 HBM용 '와이드 TC 본더'를 출시할 계획이다.


한미반도체의 세계일류상품 선정은 이번이 세번째다. 2005년 한미반도체의 '비전 플레이스먼트'가 세계일류상품으로 선정됐고, 2006년 '트림폼 싱귤레이션'이 차세대 세계일류상품으로 꼽힌 뒤 2010년에는 세계일류상품으로 승격됐다. 올해 TC 본더가 세계일류상품에 선정되면서 세 번째 영예를 안게 됐다.


세계일류상품 선정은 국제적인 품질 경쟁력을 보유하고 있음을 뜻한다. 또한 국가 공인 브랜드로 대외 신뢰도가 향상된다는 점에서 의미가 크다.


한미반도체 관계자는 "TC 본더의 세계일류상품 선정은 글로벌 HBM 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 혁신적인 기술 개발을 통해 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.


세계일류상품 선정기업은 세계일류상품 인증 로고 사용 등 홍보 효과와 함께 수출지원서비스 우대·가점부여, 해외 전시회 참여 등의 지원을 받을 수 있다.

방효영 한미반도체 상무(우측)가 최연우 산업통상부 중견기업정책관과 '2025 세계일류상품 인증서 수여식'에서 기념촬영을 하고 있다. 한미반도체.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

