중기중앙회, 중소기업협동조합 공동사업 현안 점검

김문식 위원장 등 9명 참석
중소기업중앙회가 서울 영등포구 중기중앙회에서 '2025년 제2차 공동사업위원회'를 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 위원회는 중소기업협동조합의 공동사업 현안을 점검하고 신규 공동사업과 제도 개선 등을 논의하기 위해 개최됐다. 이날 위원회에는 위원장인 김문식 한국주유소운영업협동조합 이사장 등 위원 9명이 참석했다.
이날 위원회는 공동사업지원자금 조성 현황과 신규 지원사업 추진방안, 혁신형·전문인력 지원사업 등 올해 공동사업 지원 실적과 개선 방안, 협동조합 공동사업 우수사례 등을 공유하고 공동사업 활성화 방안을 논의했다.
김문식 위원장은 "올해 공동사업지원자금이 총 20억원을 넘어서며 조성 기반이 본격적으로 갖춰지고 있고, 법 개정과 운용 규정 정비, 금융권 및 대기업의 출연 확대 등 협동조합 공동사업을 지원하는 제도적 환경이 빠르게 개선되고 있다"며 "이번 회의에서 논의된 자금 활용 방향과 지원사업 개선방안이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 조합들이 각자의 산업 특성에 맞는 공동사업 모델을 적극적으로 발굴하길 기대한다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
