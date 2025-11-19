[클릭 e종목]"메타바이오메드, 20개 분기 연속 매출 증가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유진투자증권은 19일 메타바이오메드에 대해 20개 분기 연속으로 전년 동기 대비 매출이 증가하고 있다고 분석했다.

메타바이오메드는 올해 3분기에 매출액 235억원, 영업이익 51억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 각각 1.7%, 32.0% 증가했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "덴탈 사업부가 전년동기 대비 5.0% 감소했음에도 봉합사 사업부가 전년동기 대비 6.3% 증가했다"며 "긍정적인 것은 매출액은 소폭 증가했음에도 영업이익은 큰 폭으로 개선했다"고 설명했다.

이어 "봉합사 사업부가 안정적으로 성장하는 가운데 덴탈 사업부 실적 회복을 기대한다"며 "본격적으로 소재 사업에도 진출한다"고 덧붙였다.

메타바이오메드가 올해 4분기에 매출액 268억원, 영업이익 62억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해 같은 기간보다 각각 16.4%, 27.4% 증가한 규모다.





박 연구원은 "올해 말에 소재혁신센터를 준공할 예정"이며 "현재 주가는 올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 8.7배로 국내 유사업체 평균 PER 19.2배 대비 큰 폭 할인됐다"고 분석했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

