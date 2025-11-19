본문 바로가기
ACE 미국 대표지수 ETF 2종, 연초 개인 순매수 합산 8000억 돌파

박형수기자

입력2025.11.19 08:49

한국투자신탁운용은 ACE 미국 대표지수에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종으로 연초 이후 유입된 개인투자자 순매수액이 8000억원을 돌파했다고 19일 밝혔다. 2종의 ETF는 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF다.


한국거래소에 따르면 두 ETF는 18일 종가 기준 합산 개인 순매수 8022억원을 기록하며 처음 8000억원을 돌파했다. 개인 순매수액은 ACE 미국S&P500 ETF가 4475억원, ACE 미국나스닥100 ETF가 3547억원으로 집계됐다.


ACE 미국S&P500 ETF는 미국 증시를 대표하는 지수인 '미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수'를 추종하는 상품이다. 핵심 기술주를 포함해 금융·에너지 및 필수·경기소비재 관련 우량 종목을 담고 있어 미국 시가총액 상위 500개 종목에 손쉽게 투자할 수 있는 것이 특징이다. ACE 미국S&P500 ETF의 최근 순자산액은 2조7567억원으로 집계됐다.


ACE 미국나스닥100 ETF는 미국 대표 기술주를 편입하는 종목인 '미국 나스닥(NASDAQ)100 지수'를 추종한다. 엔비디아, 애플, 테슬라, 마이크로소프트 등을 포함한 글로벌 기술주 선도 기업 100개 종목에 투자해 미래 성장성에 장기 투자하기 좋은 상품이다. ACE 미국나스닥100 ETF의 최근 순자산액은 2조2797억원이다.


두 상품에 대한 개인투자자들의 관심은 우수한 장기 성과 덕분으로 분석된다. ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF의 6개월 수익률은 각각 18.30%, 21.73%를 기록했다. 1년 및 3년 수익률은 ACE 미국S&P500 ETF가 18.13%, 82.29%, ACE 미국나스닥100 ETF가 25.59%, 128.68%를 달성했다.


개인투자자의 매수는 낮은 총보수도 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 두 상품의 연 총보수율은 각각 0.0047%, 0.0062%로 동일 지수를 추종하는 국내 상장 ETF 중 최저 수준이다.


한국투자신탁운용은 ACE 미국 대표지수 ETF 2종에 대한 신규 매수 이벤트도 진행 중이다. 이벤트 종류는 매수 방식에 따라 ▲매수 리워드 ▲월간 리워드 ▲꾸준함 리워드로 나눴다. 자세한 내용은 ACE ETF 공식 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.


남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF는 뛰어난 분산투자 효과와 우수한 장기 성과 및 낮은 보수를 기반으로 개인투자자 사이에서도 높은 인기를 끌고 있다"며 "특히 연금계좌를 할 경우 세금 이연에 따른 절세효과를 극대화할 수 있다"라고 전했다.


ACE 미국 대표지수 ETF 2종은 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

