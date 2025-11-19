본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[종묘 갈등]리버풀·드레스덴·빈이 말하는 세계유산 갈등의 현재

이종길기자

입력2025.11.19 09:30

시계아이콘01분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

③리버풀, 항만 재개발로 세계유산에서 삭제
교량 건설 드레스덴, 주민투표 끝에 같은 운명
빈은 2017년 고층 호텔 계획으로 위험목록에

[종묘 갈등]리버풀·드레스덴·빈이 말하는 세계유산 갈등의 현재 에버튼 신축 구장 디자인
AD

유네스코 세계유산 제도는 도시에는 영예이면서 동시에 부담이 되기도 한다. 보존과 개발이 충돌할 때, 도시의 미래를 누가 결정해야 하는가. 영국 리버풀, 독일 드레스덴, 오스트리아 빈이 겪은 논쟁은 이 질문에 대한 중요한 단서를 제공한다. 지금 서울 종묘 앞 고층 개발을 둘러싼 갈등도 그 연장선 위에 있다.


리버풀의 항만·상업지구는 2004년 세계유산으로 등재됐지만, 2021년 유네스코 세계유산위원회는 이 지역을 세계유산 목록에서 삭제했다. 대규모 워터프런트 개발인 '리버풀 워터스'와 항만 주변의 축구장 건설 등이 항만 경관과 역사적 진정성을 크게 훼손했다는 이유였다. 위원회는 결정문에서 "탁월한 보편적 가치를 보여주는 속성이 되돌리기 어려울 정도로 상실됐다"고 밝혔다. 리버풀 시는 강하게 반발했다.


당시 조앤 앤더슨 시장은 "유네스코가 현장을 직접 방문하지도 않은 채 판단을 내렸다"며 "깊은 실망과 우려를 표한다"고 말했다. 그러나 개발을 밀어붙인 측 역시 리버풀 시였다. 수십억 파운드 규모의 해안 재개발 사업은 이미 도시 스카이라인을 크게 바꿔놓고 있었다. 유네스코가 세계유산을 삭제한 사례는 지금까지 단 세 건뿐으로, 리버풀과 오만의 아라비안 오릭스 보호구역(2007), 그리고 독일 드레스덴 엘베 계곡(2009)이다.


독일 드레스덴 엘베 계곡은 2004년 세계유산으로 지정됐고, 두 해 뒤 유네스코는 계곡 한가운데를 가로지르는 4차선 발트슐뢰셴 다리 건설 계획을 문제 삼아 이 지역을 위험목록에 올렸다. 도시와 강, 주변 경관이 어우러진 문화경관 전체가 유산의 핵심인데, 대형 교량이 그 축을 훼손한다는 판단이었다.


[종묘 갈등]리버풀·드레스덴·빈이 말하는 세계유산 갈등의 현재 오스트리아 빈의 쇤브룬 궁전에서 열린 크리스마스 마켓에 관광객과 현지인들이 크리스마스를 몇 주 앞두고 몰려들고 있다. AFP연합뉴스

그럼에도 드레스덴 시는 2005년 주민투표에서 67.9%의 찬성을 얻어 다리 건설을 강행했다. 시민에게 더 시급한 문제는 교통 체증과 생활권 단절이었다. 결국 2009년 세계유산위원회는 드레스덴 엘베 계곡을 목록에서 삭제했다. 독일 내부에서도 논쟁이 격렬했다. 보존 진영은 "세계유산 삭제라는 불명예스러운 선례를 남겼다"고 비판했고, 개발 진영은 "민주적 절차가 선택한 결과"라고 맞섰다. 세계유산 제도와 지방자치의 원리가 충돌한 대표적 사례다.


오스트리아의 빈 역사 도심은 오랫동안 모범적인 세계유산 관리 지역으로 꼽혀왔다. 그러나 도심 인근에 60m급 고층 호텔과 재개발 계획이 발표되면서 분위기가 달라졌다. 유네스코는 도시 전체의 높이 체계와 역사적 조망축이 흔들릴 수 있다며 우려를 여러 차례 표했고, 2017년 빈 역사 도심을 세계유산 위험목록에 등재했다.


빈 시의회에서는 "빈도 살아 있는 도시여야 한다. 개발을 멈출 수는 없다"는 주장과 "역사 도심의 스카이라인은 회복하기 어려운 자산"이라는 문화재 당국의 의견이 정면으로 충돌했다. 오스트리아는 일부 계획을 조정하며 유네스코와 장기 협의를 이어가고 있지만, 여전히 위험목록에서 완전히 벗어나지 못한 상태다.


[종묘 갈등]리버풀·드레스덴·빈이 말하는 세계유산 갈등의 현재 종묘 앞 고층건물 허용을 두고 서울시와 정부의 갈등이 심화되고 있다. 사진은 10일 촬영한 종묘 정전. 연합뉴스

세 도시의 사례는 세계유산 제도가 개별 건물만이 아니라 도시 전체의 높이, 밀도, 시야 등을 유산의 구성 요소로 본다는 점을 보여준다. 리버풀은 항만 재개발을, 드레스덴은 교량과 교통 편의를, 빈은 도심 성장과 고층 개발을 택했다. 그러나 세 도시 모두 세계유산 제도와의 충돌 속에서 삭제 또는 위험목록 등재라는 대가를 치러야 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "서울 종묘 앞 세운4구역 고층 개발 논쟁도 이 흐름과 무관하지 않다"며 "앞선 도시들이 어떤 선택을 했고 그 결과가 무엇이었는지 살피는 일은, 종묘를 둘러싼 논쟁의 향후 방향을 가늠할 가장 현실적인 참고가 될 것"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기