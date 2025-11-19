B2B·B2C 공략…LG전자 빌트인, 美 시카고 쇼룸 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입지적 강점 활용해 시장 지배력 키운다

미디어아트 전시 통해 브랜드 철학 전달

LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'가 미국의 인테리어·디자인 산업의 중심지로 꼽히는 시카고 지역에 새로운 쇼룸을 열고 글로벌 고객과의 접점을 확대한다.

LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다고 19일 밝혔다. 미국 서부 캘리포니아 나파밸리와 동부 뉴저지에 이어 중부에 마련한 세 번째 쇼룸으로, 건축·디자인·인테리어 업계 전문가를 포함해 연간 수십만 명이 방문하는 입지적 강점을 활용해 고객 접근성을 높이고 시장 지배력을 키운다는 전략이다.

LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다. LG전자

LG전자는 빌트인 가전 시장에서 기업간거래(B2B)·기업소비자간거래(B2C) 고객층을 전방위 공략하고 있다. 시장조사업체 유로모니터에 따르면 글로벌 빌트인 시장 규모는 올해 645억달러(약 93조3500억원)로 예상된다. 이번 쇼룸은 총 806㎡ 규모로, 세계적인 건축가 피에로 리소니가 설계를 맡았다. 대형 샹들리에가 설치된 라운지에서 전시 공간까지 자연스럽게 이어지는 구조로, 이탈리아 명품 가구·소재 브랜드와 협업해 정제된 분위기로 공간을 구성했다.

총 5개의 주방을 포함한 전시 공간에는 SKS의 기술력이 담긴 ▲가스레인지·인덕션·수비드 기능을 모두 탑재한 '프로레인지' ▲5가지 온도 조절 기능을 갖춘 '빌트인 프렌치도어 냉장고' ▲내부 카메라로 식재료를 분석해 맞춤형 레시피를 추천하는 '월오븐' 등이 전시된다.

LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다. LG전자

LG전자는 시카고 쇼룸이 고객에게 SKS의 프리미엄 빌트인 가전을 활용한 라이프스타일 공간 경험뿐만 아니라, 요리·다이닝·미디어아트 전시까지 한 자리에서 제공하는 하이엔드 복합문화공간을 지향한다는 점에서 차별화된다고 강조했다. 대표적으로 초대형·초고화질 마이크로 발광다이오드(LED) 디스플레이 'LG 매그니트'를 활용한 미디어아트 전시로 브랜드 철학을 전달한다. 또 전문 셰프의 쿠킹 클래스, 와인 페어링 클래스 등 고객 체험 프로그램을 다양하게 마련해 고객들이 SKS 빌트인 가전 솔루션을 직접 경험해볼 수 있도록 한다는 계획이다.





정규황 LG전자 북미지역대표(부사장)는 "시카고 쇼룸을 거점 삼아 글로벌 B2B·B2C 고객들이 SKS만의 차별화된 디자인과 기술력을 경험할 수 있는 기회를 마련하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

