본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

사모대출이 문제가 되는 진짜 이유는

조시영기자

입력2025.11.19 08:10

시계아이콘01분 37초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국을 중심으로 사모대출에 대한 경고가 잇따라 나오고 있다.

대형 사모펀드운용사들이 서로 거래를 따내기 위해 경쟁하면서, 대출 계약 조건은 점점 느슨해지는 중이다.

이런 완화된 대출을 "코브 라이트' 대출이라고 한다. 예전엔 이런 대출이 주로 공모 신디케이티드론 시장에서 대형 인수합병이 많을 때 등장했지만, 지금은 사모대출 시장에서도 빠르게 퍼지고 있다. 아레스, KKR, 블랙스톤, 아폴로 같은 초대형 사모펀드들이 공모시장과 비슷한 느슨한 조건을 받아들이며 속도전·규모전 중심으로 움직이기 때문이다. 결국 공모시장과 사모시장의 경계가 흐려지고, 둘 다 같은 방식으로 '유동성 기반 신용 팽창'을 겪고 있다. 돈을 빌리는 기업 입장에서는 코브 라이트 대출이 편하다.

닫기
뉴스듣기

'완화된 대출 계약' 대출해준 펀드, 기업 통제력↓
펀드는 대출자산 담보 추가 차입해 유동성 늘려
규제기관이 펀드 차입 감시 못하는 게 문제

미국을 중심으로 사모대출(Private Credit)에 대한 경고가 잇따라 나오고 있다. 사모대출은 약 1조7000억달러(약 2490조원)로 추산된다. 최근 부실 사례가 잇따르며 서브프라임 모기지가 촉발한 2008년 글로벌 금융위기가 재현될 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.


사모대출이 문제가 되는 이유가 뭘까. 결론적으로 말하면 계약 조건 완화로 인해 대출자(주로 사모펀드)가 위험을 조기에 통제할 수 없고, 대출자산을 담보로 추가로 유동성을 끌어오는데, 규제기관이 이를 감시할 수 없다는 데 있다. 서브프라임 모기지처럼 감시·감독의 울타리 밖에 있다는 게 근본적인 문제다.


확산하는 코브 라이트(재무조항 완화형) 대출

대형 사모펀드운용사(PEF)들이 서로 거래를 따내기 위해 경쟁하면서, 대출 계약 조건은 점점 느슨해지는 중이다. 이런 완화된 대출을 "코브 라이트(Cov-lite, 재무조항 완화형)' 대출이라고 한다. 예전엔 이런 대출이 주로 공모 신디케이티드론(BSL) 시장에서 대형 인수합병(LBO)이 많을 때 등장했지만, 지금은 사모대출 시장에서도 빠르게 퍼지고 있다.


아레스, KKR, 블랙스톤, 아폴로 같은 초대형 사모펀드들이 공모시장과 비슷한 느슨한 조건을 받아들이며 속도전·규모전 중심으로 움직이기 때문이다. 결국 공모시장과 사모시장의 경계가 흐려지고, 둘 다 같은 방식으로 '유동성 기반 신용 팽창'을 겪고 있다.


돈을 빌리는 기업 입장에서는 코브 라이트 대출이 편하다. 재무조건 위반에 걸릴 일이 적고 운용사가 자주 간섭하지 않기 때문이다. 코브 라이트의 문제는 대출자가 위험을 조기에 통제할 수 없다는 점이다. 기업 실적이 나빠져도 경고 신호가 늦게 나타나고, 신호가 감지됐을 때 운용사는 손쓸 시간이 거의 없다.


이러면 기업 단계에서 관리됐어야 할 위험이 펀드 단계로 전이된다. 펀드가 기업 대신 자금난을 메우거나 차환을 해줘야 하면서, 운용사 스스로 차입을 늘린다. 즉, 기업의 부채가 펀드의 부채로 옮겨붙는 '다층 레버리지' 구조가 생기는 것이다.

사모대출이 문제가 되는 진짜 이유는
AD
사모펀드의 다층 레버리지 구조가 문제

숨은 레버리지와 보이지 않는 위험이 확산되는 과정에서 핵심적 역할을 하는 수단이 NAV론(NAV Loan, 펀드가 보유한 투자 포트폴리오의 순자산가치를 담보로 자금을 빌리는 대출)이다. 운용사는 자신이 가진 대출자산을 담보로 은행 등 기관투자자로부터 돈을 더 빌려 새 투자나 기존 대출 상환에 쓴다. 표면적으로는 유동성 확보처럼 보이지만, 실제로는 펀드가 차입기업의 부채를 떠안는 셈이다. 기업에 위기가 발생하면 '기업→펀드→대주단'으로 연쇄적으로 위험이 전이된다.


문제는 이런 펀드 차입이 대부분 공시되지 않는다는 점이다. 따라서 감독기관이 펀드별 레버리지 정도를 정확히 파악할 수 없고, 외부에서도 얼마나 위험이 쌓였는지 알 방법이 없다. 그래서 글로벌 신용평가사들은 이를 '숨은(back) 레버리지'라고 지적한다.


이영주 하나증권 애널리스트는 "현재 사모대출 성장과 코브 라이트 확산은 단순한 대체 금융의 확대가 아니라 규제권 밖에서 신용이 빠르게 늘어나는 구조적 변화를 암시한다"며 "공모와 사모의 경계가 흐려지고, 대형이든 중소형이든 모든 세그먼트도 리스크 '안전지대'라 볼 수 없다"고 지적했다. 그는 "단기적으로는 유동성과 모멘텀에 힘입어 성장세가 이어질 수 있겠으나, 보이지 않는 리스크 위험이 일정 수준에 도달하게 되면 신용 심리는 급격히 경색될 수 있다"며 "신용 심리와 유동성 흐름은 결국 이 숨은 레버리지 노출 여부에 따라 좌우될 것"이라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

결국 사모대출이 문제인 이유는 단순히 대출 조건이 완화됐기 때문이 아니다. 기업의 리스크가 펀드로, 펀드의 리스크가 시장 전체로 옮겨 다니며 조용히 쌓이고 있기 때문이다. 겉은 잔잔하지만, 그 밑에서는 신용의 지각판이 조금씩 흔들리고 있는 셈이다.




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기