함양군, '오를 GO' 완등 행사 무장애 운영 달성

클라우드 환경에 구축 평시 대비

2배로 일시 증설해 장애 대비

경남 함양군이 클라우드 기반으로 구축한 모바일 인증 앱 '오를 GO'를 통해, '오를 GO 함양' 완등 기념 메달 집중배부 기간을 안정적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

함양군 ‘오르GO 함양’ 완등 기념 메달 사진.

이번 행사에서 가장 두드러진 점은 클라우드 환경에 구축한 '오를 GO' 앱의 안정적인 운영이었다. '오를 GO' 앱은 함양군이 추진한 클라우드 기반 서비스로, 클라우드의 장점인 유연성을 이번 행사에 활용해 행사 기간 일시적인 이용자 증가에 대비해 클라우드 자원을 평시 대비 2배로 일시 증설해 장애를 대비했다.

이러한 선제적 조치 덕분에, 접속 지연 등 장애 발생 0건으로 '무장애(Zero-Downtime)' 운영을 달성하면서 행사 참여자들의 만족도를 크게 높였다.

특히 지난 16일 기준 완등자가 2000여 명에 육박할 만큼 이용량이 급증했음에도 불구하고, 안정적인 앱 환경이 유지되었고, 행사도 원활하게 진행됐다.





함양군 관계자는 "올해는 '오를 GO' 앱의 클라우드 자원 탄력 운영을 통해 큰 장애 없이 행사를 진행할 수 있었다"면서 "참여자들의 노력과 열정에 감사드린다. 앞으로도 완등자에게 기념 메달을 신속하게 배부할 수 있도록 기술 기반을 더욱 강화하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

