본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[종묘 갈등]도심 재생 vs 세계유산 보존…서울의 딜레마

이종길기자

입력2025.11.19 09:30

시계아이콘01분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

②갈등의 본질은 선택 아닌 속도와 방법 문제
세계유산지구 지정·영향평가 등 선택지 다양
최근 갈등…서울이 어떤 도시 될지 묻는 시험지

[종묘 갈등]도심 재생 vs 세계유산 보존…서울의 딜레마 종묘 너머로 보이는 세운상가와 재개발 구역 연합뉴스
AD

서울 한복판, 종묘를 마주한 자리에 높이 140m의 고층 빌딩을 지을 수 있을까. 세운4구역 재정비 계획을 둘러싼 서울시와 국가유산청, 유네스코의 갈등은 단순한 도시계획 논쟁을 넘어 '유산 보존과 도심 재생 중 무엇을 우선할 것인가'라는 질문을 서울에 던지고 있다.


서울시는 세운지구를 녹지 축과 업무 거점으로 재편해 종묘·청계천·남산으로 이어지는 입체적 경관과 도심 기능을 함께 회복하겠다는 구상을 내놓았다. 노후한 공업·상가 건물을 정비하고 글로벌 기업이 들어설 수 있는 업무·주거 복합 시설을 조성해 서울의 국제 경쟁력을 강화하겠다는 계획이다.


오세훈 서울시장은 "도심 기능 회복과 녹지 확충, 일자리 창출은 더 미룰 수 없는 과제"라며 "정밀 시뮬레이션을 거친 결과, 종묘 경관을 해치지 않는 범위에서 고도 완화를 추진하고 있다"고 말했다.


정비구역 토지주와 시행사 측은 "20년 가까이 사업이 지연되면서 금융 부담과 지역 슬럼화가 심화됐다"며 "보존 논의가 현실과 동떨어지면 도심 어디에서도 대규모 재정비가 불가능해질 것"이라고 호소한다.


[종묘 갈등]도심 재생 vs 세계유산 보존…서울의 딜레마 종묘 인근 재개발을 두고 여야가 대립을 이어가고 있는 18일 서울 종로구 종묘에서 의식이 거행되고 있다. 연합뉴스

반면 국가유산청과 유네스코는 "경관과 시야 역시 유산의 일부"라는 원칙을 강조하고 있다. 허민 국가유산청장은 "종묘의 가치는 제례와 건물만이 아니라 낮은 스카이라인과 열린 하늘, 공간 축선이 만드는 분위기 전체에 있다"며 "고층 개발이 이 축을 훼손하지 않는지 과학적이고 투명한 영향평가가 필요하다"고 밝혔다.


유네스코 또한 외교문서에서 종묘의 탁월한 가치가 훼손될 가능성을 우려하며 세계유산 영향평가를 요구했다. 개발을 단순히 막겠다는 뜻이 아니라 국제사회가 납득할 수 있는 검증 절차를 거치라는 취지다.


김민석 국무총리는 "서울시와 국가유산청이 국제사회의 신뢰를 해치지 않는 방향으로 해법을 마련해야 한다"고 말했다. 중앙정부는 공식적으로 어느 한쪽에 서지 않고 있지만, 유네스코와의 관계, 향후 다른 유산 등재 전략 등을 종합적으로 고려하는 것으로 보인다. 도심 재생과 유산 보존이 충돌하는 지점에서 정부가 어디까지 조정자로 나설지, 또 어떤 원칙을 세울지도 이번 논란이 던지는 과제다.


세운4구역 주민과 개발 사업자에게 시간은 빠르게 흐른다. 반면 유산을 다루는 기관과 유네스코에 시간은 느리게 흘러야 한다. 세계유산은 수십 년 뒤에도 같은 모습을 유지해야 하는 존재이기 때문이다.


[종묘 갈등]도심 재생 vs 세계유산 보존…서울의 딜레마 국가유산청이 유네스코 세계유산인 종묘 인근 세운4구역 재개발 사업에 문제를 제기한 데 대해 이 일대 토지주들이 11일 서울 종로구 다시세운광장 앞에서 기자회견을 마친 뒤 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

서울시는 "더는 늦출 수 없다"고 말하고, 국가유산청과 유네스코는 "충분한 검증이 필요하다"고 주장한다. 결국 종묘를 둘러싼 갈등의 본질은 둘 중 하나를 선택하는 문제가 아니라, 어떤 속도와 방식으로 균형을 찾을 것인가에 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

세계유산지구 지정, 영향평가 실시, 고도 조정, 디자인·배치 변경, 주민 보상과 참여 확대 등 선택지는 다양하다. 어떤 조합을 택하느냐에 따라 서울은 '유산을 지키면서 활력을 가진 도시'가 될 수도, '개발과 보존 어느 쪽에도 만족을 주지 못한 도시'가 될 수도 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기