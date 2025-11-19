관악구, 민선 8기 공약 이행률 94.2%…목표치 상회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박준희 구청장 “남은 사업 속도감 있게 추진”

서울 관악구(구청장 박준희)는 민선 8기 4년 차에 접어들며 공약사업의 성과를 점검한 결과, 올 3분기 기준 공약사업 이행률이 94.2%에 달해 목표를 크게 웃도는 성과를 기록했다고 19일 밝혔다.

하반기 공약사업 보고회. 관악구 제공.

AD

구는 전체 60개 공약 중 17개 과제를 조기 완료했으며, 사회적경제 활성화, 1인 가구 지원, 청년상상주간 개최, 스마트 횡단보도 확대, 주차장 확충 등 주요 사업이 차질 없이 추진됐다.

혁신 경제도시 실현을 위한 ‘관악S밸리 2.0’과 ‘관악문화복지타운’ 건립, 상호문화도시 육성, 강감찬 브랜드파워 강화 등 주요 현안 역시 연내 조기 완료될 전망이다. 구는 정책자문단, 혁신·협치위원회, 주민배심원제 운영 등으로 주민 의견을 적극 반영하고, 공약 추진 현황과 예산, 평가 결과도 구청 홈페이지에 투명하게 공개하고 있다.

관악구는 공약 이행·정보공개 평가에서 2회 연속 최고 등급(SA)을 받았고, 전국 지방자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회에서도 3회 연속 최우수상을 수상했다.





AD

박준희 관악구청장은 “지난 7년간 경제, 청년, 힐링, 소통 어느 분야 하나 빠짐없이 성장했고 주민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 왔다”며 “남은 사업도 속도감 있게 마무리하고 더 큰 발전, 더 깊은 행복을 드릴 수 있도록 끝까지 달리겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>