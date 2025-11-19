본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[종묘 갈등]세운4구역 고층 개발 두고 서울시·국가유산청·유네스코 충돌

이종길기자

입력2025.11.19 09:30

시계아이콘01분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

①서울시 시뮬레이션상 경관 훼손 없다고 주장
국가유산청, 종묘 하늘·시야·축선도 유산 가치
유네스코·주민까지 각기 다른 논리로 충돌

[종묘 갈등]세운4구역 고층 개발 두고 서울시·국가유산청·유네스코 충돌 종묘 인근 재개발을 두고 여야가 대립을 이어가고 있는 18일 서울 종로구 종묘 너머로 세운4구역 재개발 지구가 보이고 있다. 연합뉴스
AD

서울 종로구 종묘는 조선 왕실의 정신이 살아 있는 공간이다. 최근 맞은편 세운재정비촉진지구 4구역 개발을 둘러싸고 논란이 거세다. 35~40층 규모의 고층 건물이 들어설 가능성이 제기되자 서울시와 국가유산청, 유네스코까지 갈등에 뛰어들며 논쟁은 정점으로 치닫고 있다.

지난 6일 대법원이 서울시의 손을 들어주자 시는 곧바로 고도 완화 계획을 고시했다. 이에 유네스코는 '승인 절차를 중단하고 세계유산 영향평가를 먼저 진행하라'는 공식 외교문서를 한국 정부에 보내며 우려를 표했다. 서울 도심의 고층 개발 문제가 세계유산 제도와 정면으로 맞붙는 상황이 된 것이다.


서울시는 20년 가까이 정비가 지연된 주민들의 사정을 더는 외면할 수 없다는 입장이다. 세운4구역은 종묘에서 약 180m 떨어져 있으며, 2023년 조례 개정으로 건축 가능 높이가 크게 상향됐다. 시는 종묘·청계천·남산을 잇는 녹지·보행 축을 마련하고, 그 주변에 글로벌 기업을 위한 업무·주거 복합 건물을 세우는 '도심 재창조 계획'을 내놓았다.


오세훈 시장은 종묘 정전에서 바라본 시뮬레이션 이미지를 공개하며 "100~150m 높이의 건물이 들어서더라도 경관을 가리지 않는다"고 말했다. 또한 세운4구역은 정전의 핵심 시야각인 30도 범위 밖에 있어 시각적 훼손이 크지 않다는 점을 강조했다. 토지주들 역시 오랜 지연으로 금융비용만 수천억 원에 이르고 있다며 고도 완화는 생존의 문제라고 호소한다.


[종묘 갈등]세운4구역 고층 개발 두고 서울시·국가유산청·유네스코 충돌 오세훈 서울시장이 18일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제333회 정례회 시정질문에 참석, 세운4구역 재개발과 관련된 자료를 들고 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

반면 국가유산청은 종묘의 가치는 건물 자체를 넘어 시야, 낮은 스카이라인, 공간의 여백까지 포함한다고 주장한다. 140m대 건물이 들어설 경우 이러한 핵심 속성이 훼손될 수 있다는 것이다. 국가유산청이 종묘 일대를 세계유산지구로 지정하는 절차에 착수한 것도 같은 맥락이다. 세계유산지구 지정이 완료되면 세계유산 영향평가(HIA)를 공식 요구할 수 있게 된다.


종묘는 1995년 세계유산에 등재될 당시 제례·제례악뿐 아니라 주변 경관과 하늘의 비율까지 탁월한 가치로 인정받았다. 그러나 서울시는 "현행 법상 세운4구역은 영향평가 대상이 아니다"라며 완충구역이 고시되지 않은 상황에서 평가를 강제할 수 없다고 반박한다.


서울시와 국가유산청의 의견 충돌은 결국 유네스코의 직접 개입을 불렀다. 유네스코는 영향평가 실시와 검토가 끝날 때까지 사업 승인과 인허가를 중단하라고 권고했다. 김민석 국무총리 역시 "세계유산 보존은 국익과 직결된다"며 양측의 해결책 마련을 요구했다.


이 갈등의 본질은 '누가 종묘의 미래를 결정할 권리가 있는가'라는 문제로 귀결된다. 서울시는 도시 재생과 주민 재산권을, 국가유산청은 세계유산 보존과 다음 세대의 책임을 앞세운다. 토지주와 정비업계는 장기 지연으로 인한 부담을 호소하고, 유네스코는 인류 공동의 유산을 지키기 위한 절차를 강조한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

[종묘 갈등]세운4구역 고층 개발 두고 서울시·국가유산청·유네스코 충돌 허민 국가유산청장이 17일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 국가유산청, 종묘 앞 세운재정비촉진계획 관련 입장 발표 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

종묘를 둘러싼 논쟁은 단순한 개발 문제를 넘어 도시의 정체성과 국제 기준, 경제적 이해가 교차하는 지점에 놓여 있다. 해외 사례가 보여주듯, 결국 선택은 도시가 그리는 미래의 방향에 달려 있다. 서울이 어떤 결정을 내릴지에 따라 이번 사안은 세계유산과 도시개발 사이에서 하나의 중요한 선례로 남을 것이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기