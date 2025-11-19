본문 바로가기
거창군, '군민 초청' 주요 업무계획 열린 보고회 열어

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.19 09:00

거창의 미래 공유 군정의 이해를
높이고 군민의 군정 참여를 확대

경남 거창군은 지난 17일과 19일, 20일 3일간 군청 대회의실에서 군민 300여 명을 초청해 2025년 군정 주요 성과와 공약사업 추진 현황을 공유했다.


이어 올해 거창군의 역점·신규사업에 대해 군민들의 의견을 청취하는 '2026년 군정 주요 업무계획 군민초청 열린 보고회'를 개최하고 있다.


이번 열린 보고회는 2025년 군정의 성과와 2026년 주요 업무계획을 군민과 공유해 군정의 이해를 높이고 군민의 군정 참여를 확대하는 선순환을 목적으로 개최됐다.


거창군은 2025년 군정 주요 성과로, 청년과 소통을 기반으로 청년 사이, 청년 도약 금 지급, 청년임대주택 건립 등 탄탄한 청년정책을 추진해 대한민국 최초 '청년 친화 도시'로 됐다.


또한 2025년 여성친화도시 지정과 평생학습 도시 우수도시 선정 등 29개 분야에서 수상을 기록했다. 아울러 스마트농업육성지구 200억원, 국토교통부 투자 선도지구사업 125억원, 가조 양기·음기 재해위험지구 434억원 등 총 60건의 공모사업에서 1422억원의 사업비를 확보했다고 밝혔다.

거창군, '군민 초청' 주요 업무계획 열린 보고회 열어 거창군 2026년 군정 주요 업무계획 군민초청 열린 보고회 진행.
특히, 군민들의 최대 관심사인 거창 화장시설 '천상 공원'과 거창 의료복지타운은 올해 9월과 10월에 연이어 착공식을 개최했고, 2026년에는 화장시설의 준공과 의료복지타운 내 공공산후조리원, 행복암센터, 육아드림센터 착공이 예정돼 있어 사업이 본격적으로 가시화될 것으로 주목받았다.


올해 새롭게 출발한 '거창에 ON 봄축제'로 사계절 축제가 완성됐으며, 제5회 감악산 꽃별 여행 축제는 지난해에 이어 올해도 32만 명의 방문객과 8억여 원의 매출 기록을 달성해 관광으로 지역 경제에 톡톡한 효과를 봤다.

2026년에는 내방객 1,000만을 목표로 '거창방문의 해'와 '거창 창포원 정원산업 박람회'를 차근차근 추진해 관광산업으로 한 층 더 도약할 계획이다.


체육 분야에서는 거창군 친환경 대중골프장의 조기 인수로 올해 1월부터 거창 CC로 새롭게 개장해 군민 이용율을 확대하고 재방문율 86%, 예약 조기 마감 등 성공적인 안착을 보여주고 있으며, 제2 스포츠타운과 제2 창포원 파크골프장 동시 준공식으로 군민의 생활체육 복지 향상에 기여했다.


2026년에는 제2 창포원 생활체육시설의 축구장과 풋살장 조성이 완료된다. 아울러 도민체전기획단을 신설해 2027년에 서부 경남 4개 군에서 공동 진행할 제66회 경남도민체육대회의 성공적 개최를 철저히 준비할 계획이다.


또한 2026년에 ▲'천상 공원' 화장시설 ▲고향 올래 로컬유학 프로젝트 ▲통합돌봄 지원 ▲경남별장 운영 ▲수승대 야행 관광 인프라 조성 ▲동산마을 농촌 공간 정비 ▲승강기 제2 시험 타워 ▲기후대응 도시 숲 조성 ▲거열산성 진입도로 등 주요 사업을 마무리할 예정이며,


민선 8기 공약으로 2023년부터 추진해 청소년과 지역경제의 선순환에 긍정적인 효과를 거뒀던 청소년꿈키움바우처를 초등학생까지 확대하고, ▲학교복합시설사업 실시설계용역 ▲공공산후조리원, 행복암센터, 육아드림센터 건축 ▲거창 아트갤러리 ▲유기농 복합단지 ▲스마트농업 육성지구 조성 ▲김천리 자연재해 위험 개선지구 정비 ▲남부 우회도로 개설 ▲도시바람 길 숲 조성 ▲생활폐기물 소각시설 신설 등과 같은 대형 프로젝트 사업 등이 2026년 착공을 앞두고 있어 한 층 더 도약한 거창의 미래 모습을 보여줄 것으로 기대된다.


구인모 군수는 "거창군은 경남 도내 으뜸가는 행정으로 중앙부처와 경남도로부터 인정받고 있으며, 자부심을 갖고 있다"며, "보고한 2026년 주요 업무 계획을 속도감 있게 추진해 군민 행복 시대를 완성하기 위해 800여 공직자와 함께 꾸준히 노력해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
