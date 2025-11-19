尹 변호인단 "경찰 과도한 통신 조회…도대체 뭘 뒤지는 건가"

윤 전 대통령 변호인단 송진호·김계리 변호사
"또 통신 조회…변호 무력화시키려는 수작"
"공안 정국, 경찰 국가 도래해…뭘 뒤지나"
윤석열 전 대통령 변호인단이 경찰로부터 과도한 통신 조회를 받고 있다고 주장했다. 윤 전 대통령 변호인단 소속인 송진호 변호사는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "또 (통신 조회) 알림 문자가 왔다"며 사진을 올렸다. 문자 메시지를 캡처한 사진에는 지난 7월 25일 경찰청이 송 변호사의 통신 내역을 조회한 사실을 알리는 내용이 담겼다.
송 변호사는 "뭐라도 엮어서 대통령 변호를 무력화시키려는 수작"이라며 "벌써 몇 번째냐, 그만 좀 뒤져라 이 XXX"라고 강하게 비판했다. 그러면서 "대통령 변호인인 나도 이런데 일반 시민들이야"라고 덧붙였다.
변호인단에 속한 김계리 변호사도 1시간 뒤 같은 내용의 게시물을 SNS에 올렸다. 김 변호사는 "오늘 수사 목적으로 저의 통신 이용자 정보를 조회했다는 문자 통보를 받았다. 변호인단의 송진호, 배의철 변호사님과 다른 변호사들도 같은 통보를 받았다"며 "이번 한 번이 아니다"라고 적었다.
그는 "지난 4월 21일에도 수사 목적으로 저에 대해 조회를 했고 저뿐만이 아니라 대리인단 대부분이 조회 통보를 받았다"면서 "4월 21일이면 4월 4일 있었던 윤 전 대통령에 대한 탄핵 선고 이후다. 대통령이 탄핵당하자 정당한 변론 활동이 수사 대상이 된 건가. 뭘 뒤지는 거냐"라고 물었다. 또 "바야흐로 공안 정국, 경찰국가가 도래했다. 민주주의를 입으로만 부르짖는 저들이 사회를 후퇴시키고 있다"며 "문의해도 수사 사항이라 못 알려준다면서 문의처는 뭐 하러 써놓냐"고 했다.
김 변호사는 같은 날 자신의 유튜브 채널 '김계리TV'에서 이 내용을 한 번 더 언급했다. 그는 영상에서 "오늘 받은 문자는 7월 25일 조회했다는 것을 수개월이 지난 뒤 통보해준 것"이라며 "지난 8월 14일에도 문자 통보가 왔는데 이것은 4월 21일 수사 목적으로 통신 이용자 정보를 조회했었다는 것"이라고 말했다. 그는 "변호사들은 변론 활동만 하는 사람"이라며 "한 번도 아니고 두 번이나 왜 이런 조회를 하는 거냐"고 지적했다.
김 변호사는 지난 7월 유튜브 채널을 개설하고 윤 전 대통령과 관련한 내용의 영상을 올리고 있다. 현재 구독자는 26만여명에 달한다. 송 변호사와 함께 출연한 두 번째 영상에서는 윤 전 대통령 재판에 대해 "우리나라가 이렇게 망가졌구나 싶어 무서워서 혼자 울부짖은 적도 있다"고 밝혔다. 송 변호사는 "탄핵 인용 결정이 나고 나서 한 3일 동안은 우울감이 와서 아무 생각이 안 들었다"며 "내가 변론을 잘못해서 탄핵당한 것이 아닌가 하는 자책감 속에서 아무것도 못 했다"고 했다.
김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
