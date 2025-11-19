[클릭 e종목]"쎄트렉아이, 내년에도 지속 성장할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS증권은 쎄트렉아이에 대해 초소형 군집위성 사업 진행 속도가 빨라지면서 내년에도 지속 성장할 것이라고 19일 분석했다. 투자의견은 '매수'로 상향했으며 목표주가는 6만7000원을 유지했다.

최정환 LS증권 연구원은 "2027년 납기인 초소형 군집위성 사업 진행률 인식 속도가 내년에 더욱 빨라질 것"이라며 "2026년 연결 기준 연간 매출액 2220억원을 기록하며 전년 대비 14.3% 증가할 것"이라고 말했다.

그러면서 "올해 9월 체결한 SpaceEye-T 위성 임대 계약 매출 인식은 올해 4분기부터 이뤄질 것으로 보이며 이에 따라 감가상각비 또한 함께 인식 예정"이라며 "해당 위성 임대계약의 경우 장기계약으로 계약 당사자가 PO를 발행하면 매출을 인식하는 구조"라고 말했다.

이어 "단기에는 자체 위성 감가상각비 인식으로 마진율 측면에서 아쉬울 것이지만 추가 위성 임대계약을 통해 규모의 경제 실현할 수 있을 것이라 판단한다"고 강조했다.





쎄트렉아이는 올해 3분기 매출액 504억원, 영업이익 25억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 15.4%, 213.1% 증가다. 그는 "국내 수주사업 진행률의 경우 작년 3분기와 유사한 수준"이라며 "올해 9월 체결한 위성 임대 계약의 경우 3분기 매출액에는 반영되지 않았던 것으로 보인다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

