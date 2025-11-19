본문 바로가기
진주시·뉴질랜드 빅토리아대학, 정원 분야 국제교류 협력 추진

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.19 09:01

정원문화 도시 국제 네트워크 첫 발걸음
빅토리아대학교와 협력의향서(LOI) 체결

경남 진주시는 뉴질랜드 수도 웰링턴시청과 빅토리아대학교를 방문해 정원·조경·도시녹화 분야의 국제교류 확대 방안을 논의하고, 빅토리아대학교와는 협력의향서(LOI)를 공식 체결했다고 19일 밝혔다.


진주시 정원문화 도시 국제협력단(이하 협력단)은 웰링턴시청을 방문해 양 도시의 정원문화 정책과 녹색도시 추진 사례를 공유하고 향후 협력 방향을 논의했다.


웰링턴시는 '기후변화 대응과 지속가능한 도시'를 핵심 정책으로 추진하며, 도심지 연결망 확대와 보행환경 개선, 유휴공간 정원화 등 사람과 자연이 공존하는 도시환경 조성에 힘쓰고 있다.

진주시·뉴질랜드 빅토리아대학, 정원 분야 국제교류 협력 추진 진주시-빅토리아대학교와 협력의향서(LOI) 체결 사진.
진주시도 정원산업박람회 개최 경험과 '정원문화 도시' 정책을 소개하며 공통 관심사를 확인했다. 이번 만남은 양 도시가 지속 가능한 정원 도시 비전을 공유하고 정책 교류의 첫 발걸음을 내딛는 의미 있는 자리였다.


이어서 협력단은 웰링턴시에 위치한 빅토리아대학교를 방문해 건축·조경·도시환경 분야의 국제교류 추진 방안을 협의했다. 빅토리아대학교는 건축·조경·도시환경설계 분야에서 세계적으로 높은 평가를 받는 교육기관으로, 국제 조경 네트워크와 풍부한 연구 역량을 보유하고 있다.


빅토리아대학교는 슈퍼블록 프로젝트 운영 경험을 공유하며 이를 진주시 정원 도시 정책에 접목하는 방안과 2027 진주 국제정원예술박람회와 연계 공동 프로그램 개발, 학생·전문가 교류 확대 등 실질적인 협력 과제를 함께 논의했다. 이러한 논의를 기반으로 양 기관은 정원·도시녹화 분야의 교류 추진을 위한 협력의향서(LOI)를 공식 체결했다.


진주시는 이번 협력의향서 체결을 통해 빅토리아대학교의 국제 조경 연구네트워크 및 풍부한 연구 역량을 연계함으로써 정원정책의 전문성을 강화하고, 정원문화 도시 진주가 지향하는 지속 가능한 정원 도시 모델을 국제적으로 확장할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가하고 있다.


협력단은 "이번 웰링턴시와의 논의는 양 도시가 공유하는 정원문화 가치와 녹색도시 전략을 바탕으로 한 국제협력의 첫 발걸음을 내디딘 의미 있는 자리였으며, 빅토리아대학교와의 협력의향서 체결은 정원문화 도시 진주가 국제적 관점에서 정책의 전문성과 교류 기반을 한층 넓혀 나가는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.


또한 "앞으로도 해외 전문기관과의 실제 정책에 녹아들 수 있는 교류를 지속 확대해 정원문화가 시민의 일상 속에서 자연스럽게 자리 잡고, 진주시가 국제 정원 도시로 성장해 나가라 수 있도록 다양한 정책과 교류를 적극적으로 추진하겠다"고 했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

