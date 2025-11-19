본문 바로가기
경기도, 신탁부동산 체납정리로 278억원 징수

이영규기자

입력2025.11.19 07:38

경기도가 올해 '신탁재산 지방세 체납정리'를 통해 278억원의 체납액을 징수했다.


경기도는 해마다 반복돼 온 신탁부동산 재산세 체납 문제를 해결하기 위해 먼저 지난 1~2월 신탁재산 자료를 분석하고 1만5457건을 추진 대상으로 확정했다. 이어 지난 10월까지 압류와 물적납세의무 지정을 통해 7882건의 채권을 확보하고 2051건을 공매에 부쳤다.


신탁재산은 부동산 소유자(위탁자)가 재산 관리를 전문기관(수탁사)에 맡긴 재산을 말한다. 이때 신탁재산의 세금 납부 의무는 여전히 위탁자에게 있다. 다만 위탁자가 세금 납부를 미루는 경우가 많아 체납이 장기화되는 사례가 반복돼 왔다.


이를 해결하기 위해 각 시군은 수탁사가 세금을 함께 납부하도록 하는 '물적납세의무'를 지정하고 있다. 신탁된 재산에 대해서는 등기상 소유자인 수탁사가 세금도 책임져야 한다는 의미로, 신탁재산 체납 정리에 중요한 수단이다.


경기도, 신탁부동산 체납정리로 278억원 징수
수탁사가 물적 납세의무자로 지정된 이후에도 납부하지 않으면 공매 예고를 통해 자진 납부를 유도했다. 또 정당한 사유 없이 납부가 지연될 경우 즉시 공매 절차에 착수했다. 징수 독려와 체납처분으로 징수한 금액은 278억2000만원이다.


경기도는 납부 능력이 있음에도 장기간 납부를 미루거나 조세 회피 정황이 있는 경우 강력하게 징수했다. 아울러 여건상 일시 납부가 어려운 체납자에게는 부분 납부를 허용하고 공매를 유예했다.


노승호 경기도 조세정의과장은 "지방세 체납으로 인한 부동산 공매는 단순한 체납액 정리를 넘어 악성 체납자의 재산을 성실한 납세자에게로 소유권을 이전시키는 선순환적 조세 구조를 만드는 중요한 과정"이라며 "경기도는 체납액 제로화를 목표로 현장 징수를 강력히 추진하고, 성실한 납세 문화가 정착될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하고 있다. 부동산 공매에 도민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.


신탁부동산 공매는 한국자산관리공사(KAMCO)를 통해 진행되며, 이와 함께 일반 체납자의 부동산 500여건도 공매가 진행 중이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr


