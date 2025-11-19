고양시, 음식물류 폐기물 관리 우수 지자체 선정…기후에너지환경부장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년 대비 음식물쓰레기 2.7%감소 성과

경기 고양특례시(시장 이동환)는 '2025년 음식물류 폐기물 관리 지자체 성과평가'에서 우수 지자체로 선정돼 기후에너지환경부장관 표창을 수상했다고 19일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

이번 평가는 기후에너지환경부 주최로 전국 229개 지자체를 대상으로 실시됐으며, 고양시는 음식물 분야 최초 수상의 영예를 안았다.

시는 음식물류 폐기물 감량과 안정적 처리를 위해 △종량제봉투등 판매가격 인상(연도별 6%씩 인상) △공동주택 RFID 종량기 설치 및 집단급식소 대형감량기 운영 △60세대 이상 신축 공동주택 RFID 설치 의무화 조례 개정 △공공·민간 병행 처리 및 자원화(바이오가스화·퇴비화 등) △남은 음식물 줄이기 '빈그릇 챌린지' 등 시민참여형 감량 캠페인 추진 등 다양한 시책을 추진했다.

그 결과 2024년 음식물류 폐기물 발생량이 전년 대비 2150t 감소(7만8690t, 2.7% 감소) 하는 성과를 거뒀다.





시 관계자는 "시민과 함께한 감량 노력이 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 자원순환 문화 확산과 탄소중립 실현을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

