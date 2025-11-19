美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발표 지연 실업청구 지표 일부 공개

미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 기간인 지난 10월 중순 미국의 실업수당 청구 건수가 낮은 수준을 유지한 것으로 나타났다.

18일(현지시간) 미 노동부가 공개한 주간 실업수당 청구 통계를 보면 지난 10월 12~18일 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 23만2000건으로 집계됐다.

로이터연합뉴스

AD

직전 통계치인 지난 8월 24일~9월 30일 4주간 평균 청구 건수는 23만7000건이었다. 셧다운 기간에도 신규 실업수당 청구 건수에 큰 변화가 없었다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 10월 12~18일 195만7000건으로, 직전 통계치의 4주간 평균치(192만7000건) 대비 소폭 상승하는 데 그쳤다.

미 노동부의 실업수당 청구 통계는 주간 단위 속보성 지표로 변동성이 크다. 그러나 미 고용 상황 변화를 신속히 반영한다는 점에서 월가가 주시하는 경제지표 중 하나다.

노동부는 통상적으로 매주 목요일 아침 해당 통계를 발표한다. 그러나 셧다운 여파로 9월 25일 발표를 끝으로 최근까지 실업수당 청구 통계를 공개하지 않았다. 이날은 사전 공지나 설명 없이 10월 12~18일분 통계만 업데이트했다.

1주일 치 단편적인 자료이나 이번에 업데이트된 통계는 10월 중순까지 큰 해고 없이 미국의 실업률이 안정된 상황을 유지했을 가능성을 시사한다.

칼 와인버그 하이 프리퀀시 이코노믹스 수석 이코노미스트는 "이번 보고서에는 셧다운 기간 해고가 급증했다는 널리 퍼진 주장을 뒷받침할만한 근거가 없다"며 "이는 시장에 안도감을 줄 것이며, 12월 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대도 낮출 것"이라고 말했다.

시카고 연방준비은행(연은)이 자체 집계해 지난 6일 공개한 월간 고용상황 지표에서도 10월 실업률이 4.36%로 9월(4.35%)과 유사한 수준으로 나타났다.





AD

한편 미 노동부는 셧다운으로 지연됐던 9월 고용보고서를 오는 20일 발표할 예정이다. 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 9월 고용보고서가 실업률 통계를 포함하지 않은 '반쪽 보고서'가 될 것이라고 예고했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>