韓, UAE 200억 달러 AI프로젝트 참여…150억 달러 방산 수주 가능성 ↑

韓·UAE 정상회담 성과 발표…'스타게이트 프로젝트' 참여

"UAE 내 K시티 조성 합의"

"방산·AI·K컬처 기대성과 150조 원"

정부가 아랍에미리트(UAE)가 추진하는 200억 달러(30조 원) 규모의 인공지능(AI) 인프라 구축 프로젝트인 '스타게이트 프로젝트'에 참여하기로 했다. 150억 달러 규모의 방산 협력과 원전·재생에너지 분야 제3국 공동진출 추진에도 뜻을 모았다.

연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장과 하정우 AI미래기획수석은 18일(현지시간) 오후 UAE 아부다비에서 브리핑을 통해 이재명 대통령과 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령이 정상회담에서 이같은 내용의 협력 방안에 합의를 했다고 밝혔다. 또한 양국은 AI·에너지·방산 등 3대 분야를 통합·연계한 대형 협력 프로젝트의 발굴을 지속적으로 추진하기로 했다.

우선 이번 정상회담에서 양국은 UAE가 추진 중인 'UAE 스타게이트' 프로젝트에 한국 기업이 참여해 AI와 에너지 인프라를 구축하기로 했다. 초기 투자 규모만 30조 원으로 우리나라 스타트업을 비롯한 기업들의 해외 사업 참여 기회를 확보했다.

하 수석은 "대규모 데이터센터를 건설하고 안정적인 운영을 위해 원전, 가스, 재생에너지를 활용하는 전력망을 구축한다"며 "반도체 공급망까지 협력을 확대하기로 했다"고 설명했다.

연합뉴스

양국은 피지컬 AI 분야에서도 협력을 강화하기로 하고 첫 협력 프로젝트로 항만 물류에 피지컬 AI를 적용하기로 했다. 시범사업 대상으로는 한국 부산항과 UAE 아부다비 칼리파항을 선정했다. 하 수석은 "양국은 정부, 기업, 전문기관 등으로 구성된 각 분야별 워킹그룹을 연내에 조속히 구성해 실질 성과를 도출하기로 했다"고 말했다.

양국은 방산 분야 완성형 가치사슬 협력 모델도 구축하기로 했다. 공동개발과 현지생산, 제3국 공동 수출에 이르는 협력 모델을 추진하면서 한국 국방 장비에 대한 UAE의 독자적 운용 능력 확보도 지원하기로 했다. 협력 모델을 통해 우리나라는 150억 달러 이상의 방산 수출 가능성을 확보했다.

강 비서실장은 "우리 방산 기업의 수주 가능성을 높이는 것뿐만 아니라 중동, 아프리카는 물론 유럽, 북미 등 제3국 시장을 확보할 교두보를 마련했다"고 설명했다. 양국 협업 강화를 토대로 제3국에 대한 방산 공동 수출을 추진하는 동시에 UAE 방산 수출 사업의 '파트너'로 한국 기업이 낙점받을 가능성을 키우겠다는 게 강 실장의 설명이다.

실제로 정상회담 과정에서 UAE 측으로부터 방산 협력을 심화하자는 취지의 요청도 있었던 것으로 알려졌다. 대통령실 관계자는 기자들을 만나 "정상회담에서 무함마드 대통령이 가장 큰 관심을 보인 분야가 방산"이라며 "양국간 협력 수요를 분명히 확인했다"고 분위기를 전했다.

연합뉴스

아울러 양국은 에너지 분야에서도 협력을 넘어 제3국 공동진출이 필요하다는 데 공감대를 형성했다. 이를 위해 양국의 대표적인 협력사업인 원유비축 사업 규모를 현 400만 배럴에서 1000만 배럴로 확대하고 향후 2~3배 확대하기로 했다. UAE는 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG), 암모니아, 조선 등 분야에서도 우리 기업과 구체적인 프로젝트 발굴을 희망한다고 요청했다.

또한 한국전력과 UAE원자력공사는 제3국 원전 시장 공동 진출을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 하 수석은 "바라카 원전이 약 200억 달러 규모 사업이었다는 점을 감안하면 후속 원전과 소형모듈원자로(SMR), 수소 및 암모니아, CCUS, 재생에너지, 스마트플랜트까지 포함하는 패키지형 프로젝트에서 바라카를 뛰어넘는 차세대 해외사업 모델을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

문화산업 논의 결과도 소개됐다. 강 실장은 "양국은 UAE 내에 'K시티'를 조성하는 데 합의하고 논의를 구체화하기로 했다"면서 "K시티는 첨단 산업 및 문화 산업에 있어 협력사업을 추진하기 위한 플랫폼 역할을 할 것"이라고 설명했다. 그러면서 "K시티를 기반으로 창출되는 K컬처의 경제적 성과는 숫자로 계산하기 어려울 정도"라며 "2030년에는 700억 달러의 시장가치를 넘어설 것이라는 전망도 있다"고 했다.





강 실장은 이번 정상회담으로 방산·AI·K컬처 등 분야에 걸쳐 기대되는 성과는 원화로 150조원에 달한다고도 강조했다. 그 "이번 정상회담은 단순한 우호 과시가 아닌 실질적 경제동맹의 출발이 될 것"이라고 강조했다. 한편 이 대통령과 무함마드 대통령은 이날 한반도 문제와 중동정세를 포함, 국제문제에 대한 공조를 강화하기로 했다. 회담을 마친 뒤 양 정상은 '한국과 UAE 100년 동행을 위한 새로운 도약'이라는 제목의 공동선언을 채택했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr