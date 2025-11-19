"우주 산업이 미래"…중기부·우주청, 'K-스페이스 나잇' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'스페이스 테크 엑스포' 참가 기업 지원



중소벤처기업부는 우주항공청과 함께 'K-스페이스 나잇' 행사를 개최했다고 18일 밝혔다.

AD

독일 브레멘 코트야드 바이 메리어트에서 열린 이번 행사는 유럽 최대 B2B 우주 산업 전시회인 '스페이스 테크 엑스포 유럽 2025'에 참가하는 국내 우주 분야 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다.

스페이스 테크 엑스포 유럽은 발사 서비스, 위성 운용, 통신 및 지상 시스템, 소재·부품 등 우주 기술 생태계 관계자들이 모이는 만남의 장으로, 2015년부터 매년 독일 브레멘에서 개최되고 있다. 올해 행사에는 유럽우주국(ESA), 독일항공우주센터(DLR), 방산·우주항공 분야 글로벌 대기업 등이 참여해 최신 기술 트렌드를 공유할 예정이다. 올해 행사에는 전세계 약 950개사의 전시 참여 업체와 1만명 이상의 참관객이 방문한다. 컨텍·매이드·지티엘·그린광학 등 국내 우주 기업 14개사도 참여해 국내 기술력을 유럽 무대에 선보일 예정이다.

중기부와 우주청은 전시에 참여하는 국내 기업들이 실질적 성과를 창출할 수 있도록 전시 마케팅과 IR 교육 등을 사전에 지원하고 있다. 이번 K-스페이스 나잇 행사를 통해 전시회 기간 중 참가기업이 현지에서 비즈니스 기회를 가질 수 있도록 다양한 프로그램을 운영했다.

행사에서는 국내 우주 분야 중소기업들이 참여해 IR 피칭을 하고 현지 우주 관련 기관 및 투자자 등과 교류했다. 또 베를린 파트너와 우주 분야 글로벌 기업 앤시스 등이 참가해 주제를 발표했다. 국내 우주 기업에 관심 있는 현지 기관 및 투자자, 미디어 등 총 130여명이 참석해 행사가 성황리에 마무리됐다.

조경원 중기부 창업정책관은 "혁신 기술을 보유한 중소벤처기업들이 뉴스페이스 시대의 핵심 주체"라며 "우주청과의 협업을 통해 국내 우주 중소벤처기업들이 세계 무대로 뻗어나갈 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.





AD

한창헌 우주청 우주항공산업국장은 "이번 행사는 우주 중소벤처기업의 해외 진출 지원을 위한 다부처 협력의 첫 걸음으로 우리 기업이 국내 시장뿐 아니라 해외에서 활발히 활동할 수 있도록 다양한 협력 체계를 구축해 지원할 계획"이라고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>