본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

韓, UAE 200억 달러 AI프로젝트 참여…150억 달러 방산 수주 가능성 (종합)

임철영기자

입력2025.11.18 21:47

수정2025.11.18 22:13

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

韓·UAE 정상회담 성과 발표…'스타게이트 프로젝트' 참여
"UAE 내 K시티 조성 합의"
"방산·AI·K컬처 기대성과 150조 원"

정부가 아랍에미리트(UAE)가 추진하는 200억 달러(30조 원) 규모의 인공지능(AI) 인프라 구축 프로젝트인 '스타게이트 프로젝트'에 참여하기로 했다. 150억 달러 규모의 방산 협력과 원전·재생에너지 분야 제3국 공동진출 추진에도 뜻을 모았다.

韓, UAE 200억 달러 AI프로젝트 참여…150억 달러 방산 수주 가능성 (종합) 연합뉴스
AD

강훈식 대통령비서실장과 하정우 대통령실 AI미래기획수석은 18일(현지시간) 오후 UAE 아부다비에서 브리핑을 통해 이재명 대통령과 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령이 정상회담에서 이같은 내용의 협력 방안에 합의를 했다고 밝혔다.


이번 정상회담에서 양국은 UAE가 추진 중인 'UAE 스타게이트' 프로젝트에 한국 기업이 참여해 AI와 에너지 인프라를 구축하기로 했다. 초기 투자 규모만 30조 원으로 우리나라 스타트업을 비롯한 기업들의 해외 사업 참여 기회를 확보했다.


하 수석은 "대규모 데이터센터를 건설하고 안정적인 운영을 위해 원전, 가스, 재생에너지를 활용하는 전력망을 구축한다"며 "반도체 공급망까지 협력을 확대하기로 했다"고 설명했다.


양국은 피지컬 AI 분야에서도 협력을 강화하기로 하고 첫 협력 프로젝트로 항만 물류에 피지컬 AI를 적용하기로 했다. 시범사업 대상으로는 한국 부산항과 UAE 아부다비 칼리파항을 선정했다. 하 수석은 "양국은 정부, 기업, 전문기관 등으로 구성된 각 분야별 워킹그룹을 연내에 조속히 구성해 실질 성과를 도출하기로 했다"고 말했다.


양국은 방산 분야 완성형 가치사슬 협력 모델도 구축하기로 했다. 공동개발과 현지생산, 제3국 공동 수출에 이르는 협력 모델을 추진하면서 한국 국방 장비에 대한 UAE의 독자적 운용 능력 확보도 지원하기로 했다. 협력 모델을 통해 우리나라는 150억 달러 이상의 방산 수출 가능성을 확보했다.


강 비서실장은 "우리 방산 기업의 수주 가능성을 높이는 것뿐만 아니라 중동, 아프리카는 물론 유럽, 북미 등 제3국 시장을 확보할 교두보를 마련했다"고 설명했다.

韓, UAE 200억 달러 AI프로젝트 참여…150억 달러 방산 수주 가능성 (종합) 연합뉴스

아울러 양국은 에너지 분야에서도 협력을 넘어 제3국 공동진출이 필요하다는 데 공감대를 형성했다. 이를 위해 양국의 대표적인 협력사업인 원유비축 사업 규모를 현 400만 배럴에서 1000만 배럴로 확대하고 향후 2~3배 확대하기로 했다. UAE는 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG), 암모니아, 조선 등 분야에서도 우리 기업과 구체적인 프로젝트 발굴을 희망한다고 요청했다.


또한 한국전력과 UAE원자력공사는 제3국 원전 시장 공동 진출을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 하 수석은 "바라카 원전이 약 200억 달러 규모 사업이었다는 점을 감안하면 후속 원전과 소형모듈원자로(SMR), 수소 및 암모니아, CCUS, 재생에너지, 스마트플랜트까지 포함하는 패키지형 프로젝트에서 바라카를 뛰어넘는 차세대 해외사업 모델을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.


AI를 기반으로 한 첨단산업·의료·우주항공·방산 등을 포함하는 복합 클러스터인 가칭 'UAEKCT' 조성에도 합의했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강 비서실장은 "단순한 산업지구나 문화 단지 개념을 넘어 K-컬처에 관련한 미래 산업, 기술, 문화, 인재, 투자, 시장을 하나의 생태계 안에서 구현하는 전주기 플랫폼이 될 것"이라고 설명했다. 이어 "양국 간 적시성 있는 소통을 통해 정상 간 합의사항이 빠른 시일 내 구체적 성과로 구현되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기