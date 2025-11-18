아리아나 그란데 끌어 안고 쫓겨난 男…SNS 자랑까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유명인사 행사장만 난입해 온 존슨 웬

싱가포르 법원 재판부, 징역 9일 선고해

싱가포르 행사장에서 미국 팝스타 아리아나 그란데를 덮친 남성이 체포돼 징역형을 선고받았다.

17일 미국 매체 뉴욕타임스에 따르면 싱가포르 법원은 이날 공공질서 교란 혐의로 재판에 넘겨진 호주 출신 남성 존슨 웬에게 9일의 징역형을 선고했다.

팝스타 아리아나 그란데를 끌어 안았다가 경호팀에 붙들려 퇴장 당하는 존슨 웬. AFP 연합뉴스

웬은 지난 13일 오후 영화 '위키드 : 포 굿' 시사회에서 그란데를 덮친 혐의를 받는다. 이날 그란데는 레드카펫을 걷고 있었는데, 웬이 경호팀을 뚫고 달려들어 그란데를 끌어안았다.

당시 영상을 보면 웬은 그란데의 어깨를 팔로 감싸며 미소 짓는다. 이때 배우 신시아 에리보가 달려와 웬을 신속하게 떼어냈으며, 뒤이어 경호팀이 웬을 끌어냈다. 이런 혼란 속에서도 웬은 기쁜 표정을 감추지 못했고, 펄쩍펄쩍 뛰기도 했다. 놀란 그란데는 동료 배우들 품에 안긴 채 깊은 숨을 내쉬었다.

당시 상황을 포착한 영상. 엑스 캡처

웬은 이전에도 유사한 돌발 행동을 펼친 바 있다. 그는 과거 케이티 페리, 밴드 더 위켄드, 체인스모커스 등 유명 인사들이 참석한 여러 공연에 무단 침입을 한 것으로 전해졌다.

이번 사건 직후에도 웬은 자신의 인스타그램 계정을 통해 "오늘 밤 드디어 아리아나 그란데를 만났다. 카펫에 함께 올라갈 수 있게 해줘 고맙다"는 글을 게재했다. 사건 당시 정황이 담긴 영상까지 남겨 그란데 팬들의 비난을 받았다.





싱가포르 재판부는 웬이 반성하는 모습을 보이지 않는다고 판단했다. "당신은 과거 행위에 대해 어떤 처벌도 받지 않았던 것으로 보이며, 아마 이번에도 같은 일이 벌어질 거라고 생각했을 것"이라면서 "당신은 틀렸고, 행동에는 항상 결과가 따른다는 점을 명심해야 한다"고 판시했다.





