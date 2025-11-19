국가유산돌봄사업 15주년…9000여 곳 예방관리 성과 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가유산청, 19일 대전서 합동 연수회

지난해 국가유산돌봄사업 합동연수회 단체 사진

국가유산청은 19일 대전 서구 KW컨벤션센터에서 '국가유산돌봄사업 합동 연수회'를 개최한다.

복권기금을 재원으로 운용되는 국가유산돌봄사업은 상시적 예방관리 사업이다. 전국 국가유산 현장 약 9000곳에서 주기적 점검을 진행하고, 경미한 손상에 대한 조치와 환경 관리 등 선제·예방적 보호 활동을 수행한다.

연수회는 지난 15년간 국가유산돌봄사업의 추진 성과를 공유하고, 향후 발전 방향에 대해 소통하고자 마련됐다. 열일곱 광역시·도 지자체, 전국 스물다섯 지역문화유산돌봄센터 등 관계자 150여 명이 참석한다.

우수 단체 및 개인 유공자 포상을 진행하고, 지역문화유산돌봄센터 우수사례 공유 등 올해 국가유산돌봄사업 성과를 발표하고 공유한다.





국가유산청 관계자는 "안정적인 국가유산돌봄사업의 운영 기반을 확보하고 지자체·지역센터 간 긴밀한 소통과 협력을 이어갈 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

