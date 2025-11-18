본문 바로가기
김동연 "남양주·양주 공공병원 설립 열망 커…적극 추진"

이영규기자

입력2025.11.18 19:29

김동연 경기도지사가 동북부 공공병원 설립을 적극 추진하겠다고 밝혔다.


김동연 지사는 18일 경기도청에서 열린 '경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사' 연구용역 중간보고회에 참석해 동북부 공공병원 설립의 타당성을 중간 점검하고 관계자들과 설립 방향을 논의했다.


김동연 지사는 이 자리에서 "달달버스를 타고 두 번째, 세 번째로 간 곳이 바로 양주와 남양주인데 현장에서 주민 여러분들의 공공의료에 대한 갈증과 열망을 피부로 느끼고 큰 사명감을 받고 왔다"며 "현장에서 예타면제와 관련된 얘기가 많이 나왔는데 경험에 비추어 공공의료원의 예타 통과가 쉽지 않지만, 공공의료원이야말로 국방이나 치안, 소방과 같은 공공재이기 때문에 예타와 같은 비용과 편익 문제로 볼 수 없다는 생각"이라고 말했다.


이어 "오늘 중간보고를 계기로 가장 이른 시일 내에 실천에 옮길 수 있도록 함께 힘 모아주시기를 바란다"며 "달달버스 타고 만났던 구십 다 되셨던 할머님께서 살아생전에 공공의료원 혜택 볼 수 있게끔 해달라고 말씀하셨는데 다 함께 그렇게 되도록 노력해 달라"고 당부했다.


김동연 "남양주·양주 공공병원 설립 열망 커…적극 추진" 김동연 경기도지사가 18일 경기도청에서 열린 '경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사' 연구용역 중간보고회에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공
경기도는 현재 남양주시 호평동 백봉지구 종합의료시설 부지(3만3800㎡)와 양주시 옥정신도시 내 종합의료시설 부지(2만6500㎡)에 각각 300병상 이상의 공공의료원 설립을 추진하고 있다. 한국보건산업진흥원은 이번 용역에서 설립 타당성을 검토하고 있다.


특히 지역 기초현황과 지역주민 의견 조사를 분석한 결과 의정부권(의정부·양주·동두천·연천)과 남양주권(남양주·구리·양평·가평) 모두 응급의료에 대한 요구가 높았다.


경기도는 이번 연구용역 결과를 토대로 내년 2월 최종보고 후 보건복지부와 예타 협의에 착수, 도민이 체감할 수 있는 의료+돌봄 통합 '혁신형 공공병원' 모델을 실현하겠다는 계획이다.


경기도는 앞서 지난 착수보고회 이후 보건복지부, 국립중앙의료원을 찾아 남양주·양주 공공의료원 설립 요청, 제3차 공공보건의료 기본계획 반영, 예타 면제 등을 건의했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

