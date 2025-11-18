"직원 절반이 공포 떨어" 한국계 마트도 美 이민 단속에 '발칵'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미 국경순찰대, 한국계 운영 마트 들이닥쳐

단속 과정서 직원 얼굴 바닥에 짓이겨지기도

미국 이민 당국이 노스캐롤라이나주 최대 도시 샬럿에서 대규모 이민 단속을 벌이는 가운데, 한국계 이민자 가족이 운영하는 슈퍼마켓이 피해를 본 것으로 드러났다.

17일 현지 매체 뉴욕타임스는 이틀 전 오후 2시께 미국 슈퍼마켓 체인점인 슈퍼G마트 파인빌 지점에 미 국경순찰대가 들이닥쳤다고 보도했다. 순찰대는 스포츠유틸리티 차량을 타고 이동했으며, 차에서 내린 뒤 일제히 마트 직원들을 매장 밖으로 끌어냈다.

17일(현지시간) 노스캐롤라이나주 샬럿에서 미 연방 이민단속국 요원들이 한 주유소 매장에서 이민자를 수색하고 있다. 연합뉴스

이 과정에서 20대 직원 한 명은 매장 바깥으로 끌려 나온 뒤 콘크리트 바닥에 넘어져 얼굴이 짓이겨졌다. 쇼핑 카트를 매장 안으로 옮기는 작업을 하던 직원 다섯 명 중 세 명도 현장에서 요원들에게 단속돼 연행됐다.

소동이 벌어지자 마트 내부 직원은 물론 한인 손님들도 비명을 지르며 달아났으며, 계산대에서 작업을 하던 고등학생 계산원들은 화장실에 숨었다. 이민 단속은 이튿날에도 이어졌다.

슈퍼G마트 파인빌 지점 경영자인 피터 한 부사장은 "직원 여든 명 중 절반 이상이 불안감을 호소하며 근무하지 못하는 상황"이라고 전했다.

국경순찰대는 지난 15일부터 샬럿에서 대대적인 이민자 단속 작업에 착수했으며, 단 하루 만에 여든한 명을 체포했다고 밝혔다.

미국 이민자 옹호단체 '시엠브라NC'에 따르면 이는 노스캐롤라이나주에서 벌어진 이민 단속 중 역대 최대 규모에 속한다.





슈퍼G마트는 한국에서 건너온 이민자 가족이 운영하는 마트로, 아이린 한이 사장을 맡고 있으며 두 아들인 피터 한, 폴 한이 각각 부사장과 운영관리자를 맡고 있다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

